İstanbul’un iki ilçesinde çekirge istilası

Sultangazi ve Arnavutköy'de havaların ısınmasıyla görülmeye başlayan boyları 3 ila 6 santimetre arasında değişen çekirgeler, her iki ilçe sakinlerini tedirgin etmeye başladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sultangazi ve Arnavutköy’de havaların ısınmasıyla son günlerde görülmeye başlayan çekirgeler, her iki ilçe sakinlerini tedirgin etmeye başladı. Ev ve sokaklarda görülmeye başlayan çekirgelerin boyları 3 ila 6 santimetre arasında değişiyor.

“ÜRKÜTÜVÜ BİR GÖRÜNTÜ”

Arnavutköy’de yaşayan Mehmet Tekin, “Son günlerde sıklıkla görmeye başladık. İş yerinde görüyoruz. Geçen evimizde fark ettik. Ürkütücü bir görüntü. Çocuklar tedirgin oluyor. Dolayısıyla bizler de tedirgin oluyoruz. Sağlık açısından bir zararı olup olmadığını bilmiyoruz. Duyduğumuz kadarıyla da yok. Fakat bununla ilgili bir çalışma yapılabilir. Daha önceleri de görüyorduk. Bu sefer daha fazla sıklıkla görmeye başladık.. Birkaç gün önce akşam eşim mutfaktan bir ses geldiğini söyledi. Mutfağa girdiğimde hareket eden bir cisim gördüm. Ben ufak bir kuş yavrusu zannettim. Sonra kocaman bir çekirge olduğunu gördüm. Altıncı kata çıkabilecek kadar güçlü bir çekirge” dedi.

“SICAĞI ÇOK SEVİYORLAR”

Çekirge türlerinin daha çok İstanbul’un kuzey kesiminde görüldüğünü söyleyen İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Dikmen, “Hatta geçenlerde İstanbul Havalimanı’nı çekirgeler bastı gibi haberler de yapıldı. Muhtemelen bu çekirgelerin oradaki çekirgelerle aynı olduğunu düşünüyorum. Bu çekirge beyaz yüzlü çalı çekirgesi denilen bir çekirge türü. Bilimsel ismi ise Decticus albifrons. Bu çekirgelerin genel bir özelliği orman boşluklarında yaşamaları. Ancak son yıllarda İstanbul’un kuzeyinin yapılaşmaya başlaması çekirgelerin ortaya çıkmasına neden oldu. Aynı zamanda bu çekirgeler sıcağı çok seviyor. Şu an ise bu çekirgelerin ortaya çıkmasının tam zamanı” dedi.

“NORMALDE ZARARSIZDIR”

Dr. Öğretim Üyesi Dikmen, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu çekirgelerin boyları biraz büyük olur. Ancak uçmaya başladıklarında ufak bir serçe uçuyormuş gibi bir görünüme kavuşur. Bu nedenle böceklere çok aşına olmayan insanlar için bu çekirgeler korkutucu olabilir. Ancak bu çekirgeler normalde çok zararsızdır.”

“Bu çekirgelerin sayısının ilk kez bu kadar arttığını görüyoruz, ama bu çekirgeler bir istila ya da göç gibi bir yerden gelmiyor. Türkiye’ de birçok yerde görülen bir tür. Ancak bu sene sayı olarak daha çok görülmeye başladı. Bu anlamda çok korkulacak bir durum söz konusu değil.

“TEMASTAN KAÇINILMALIDIR”

Veteriner Hekim Mehmet Arıcı ise şunları söyledi: “Çekirgelerin genel olarak herhangi bir zararı yok. Ancak bireysel olarak vatandaşların böceğe karşı alerjik bir durumu varsa o zaman kızarıklık ya da kaşıntı yapma durumu olabiliyor. Eve girmesi durumunda vatandaşların yapması gereken hayvana zarar vermeden peçete ile tutup doğaya tekrar salmaları. Genel olarak zararlı türler Amazon Ormanları, Afrika gibi yerlerde bulunmaktadır. Yine de vatandaşlarımız tedbir amaçlı direk temastan kaçınılmalıdır.” (DHA)