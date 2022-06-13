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Siyah kuğu Türkiye’de ikinci kez Antalya’da görüntülendi

Nesli tükenmekte olan ve Türkiye'de ilk kez 2018 yılında Bodrum Bitez'de görülen siyah kuğu, ikinci kez Antalya'da görüntülendi.

Yayınlanma: 13:38 - 13 Haziran 2022 Güncellenme:
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Siyah kuğu Türkiye’de ikinci kez Antalya’da görüntülendi

Nesli tükenmekte olan hayvanlar listesinde bulunan siyah kuğunun avlanması anavatanı Yeni Zelanda’da yasaklanmıştı.

Şu an Avustralya bölgesinde yaşayan ve koruma altına alınan siyah kuğunun Antalya’nın Serik sahilindeki kısa ziyareti vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Siyah kuğu, vatandaşların şaşkın bakışları arasında kumda gezinti yaptıktan sonra tekrar uçarak gözlerden kayboldu. (İHA)

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