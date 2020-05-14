Halk arasında kara üzüm olarak da bilinen siyah üzüm 6000 bin yıldan uzun bir süredir yetiştirilmektedir. Siyah üzüm sağlığımız için gerekli olan C, A, K ve antioksidanlar gibi birçok vitamin ile doludur. Peki, siyah üzümün faydaları nelerdir? Siyah üzüm neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Siyah üzüm, vücudumuza görmenin iyileştirilmesi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, enfeksiyonların önlenmesi ve kusursuz bir cilde sahip olmak gibi sayısız avantajlar sunar. Siyah üzüm ayrıca diğer üzümlere göre daha yüksek bir antioksidan içeriğine sahiptir. Şimdi, siyah üzümün faydaları nelerdir? Siyah üzüm neye iyi geliyor? Bilinmesi gerekenlere gelin birlikte bir göz atalım.

SİYAH ÜZÜMÜN FAYDALARI NELERDİR?

Siyah üzümün insan sağlığı için faydalarından bazıları şunlardır:

– Kan şekeri seviyelerini kontrol eder.

– Yaşlanmanın neden olduğu görme kaybını ve maküler dejenerasyonu önler.

– İyi (HDL) kolesterolü artırır.

– Kemikleri güçlendirir.

– Kanser riskini azaltır.

– Migren, demans ve hatta Alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde etkilidir.

– Kötü (LDL) kolesterolü düşürerek kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

– Bağışıklık sistemini güçlendirir.

– Siyah üzüm lif ve su içeriği bakımından zengin olduğu için ishal, kabızlık ve hemoroit gibi sorunların giderilmesine yardımcı olur.

– Uykudan önce siyah üzüm yemek uyku kalitesini artırabilir.

– Siyah üzümdeki C vitamini seviyeleri hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur.

– Güneşin zaralı ışınlarından koruma sağlar.

– Kan dolaşımını iyileştirir ve böylece saç köklerini güçlendirir.

– Oldukça zengin su içeriği vücutta dehidrasyonu önler.

– Migren ağrılarına iyi gelebilir.

– Astım semptomlarını azaltır.

– Antibakteriyel özelliği sayesinde zararlı bakterilerin vücuda girmesini önler.

– Böbrek sağlığını korumaya yardımcı olur.

– Ağız ülserini önleyebilir.