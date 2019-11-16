Siyanürü 5 ay önce ‘hatırlatmıştı’

Türkiye'de son 10 gün içinde meydana gelen siyanürlü cinnet vakaları gözleri bu zehrin nasıl kolayca temin edilebildiğine çevirdi. TBMM'ye 5 ay önce sunduğu ancak gündeme bile alınmayan kanun teklifi ile ilgili konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu ise "Bu tür bir malzemenin ulaşılması bu kadar kolay olmaması lazım." dedi. Siyanürün intihar için "En kolay yol haline geldiğini" hatırlatan Vahapoğlu cinnetlerin sebeplerine de dikkat çekti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, 26 Haziran'da TBMM'ye sunduğu yasa teklifiyle, siyanür başta olmak üzere çevre ve insan sağlığına zarar veren her türlü kimyasal maddenin internetten satışının yasaklanmasını istemişti.

BATI DA İNTERNETTE FİLİTRE VAR TÜRKİYE’DE YOK

Sözcü’ye konuşan Vahapoğlu, “26 Haziran'da meclis başkanlığına intikal etmiş bir teklif bu. O süreç içerisinde kendi seyrinde gidiyor. Ancak toplumsal olarak yaşanan olaylar, bunun erkene çekmeyi gerektirir hale getirdi. Özellikle intihar olaylarında bu tür kimyasallara ulaşmanın engellenmesi. Bu tür bir malzemenin ulaşılması bu kadar kolay olmaması lazım. Tabiki bu intiharı engelleyecek bir tedbir değil. Batı da internete girildiğinde siyanür türü malzemelere yönelik filitre var. Ancak Türkiye’de bu yok. Biz üretimden tüketiciye ulaşana kadar ki kademenin kontrollü olması maksadıyla bu yasa teklifini verdik” diye konuştu.

“İNTIHAR OLAYLARINI EKONOMIK SIKINTIYA BAĞLAYAMAYIZ”

“İntihar olaylarını ekonomik sıkıntıya bağlayamayız” diyen MHP Genel Başkan yardımcısı Vahapoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Dünya’da en fazla intiharın görüldüğü ülkeler, sosyal refah seviyesi yüksek ve ekonomisi iyi olan ülkelerdir. Örneğin; Norveç, İsveç, İngiltere ve Amerika gibi. Tabi burada bir çok sebep var. Sebeplerden birisi ekonomik olabilir”

“SİYANÜR BİR YOL HALİNE GELDİ”

Siyanürle intihar etmenin kolay bir yol haline geldiğini vurgulayan MHP'li Vahapoğlu şunları söyledi:

* Burada basının dikkat çekmesi gereken konu şu; psikolojide öğrenilmiş davranış vardır. İnsanlar, kopyalayarak belli davranışlara giderler. İntihar etmek isteyen insanlar için bu siyanür bir yol haline geldi. En kolay yol haline geldi.

*Bizim Türk toplumumuzda karı-kocanın birbirini öldürmesi çok münferittir. Hatta ikisinden birisine saldırı olduğunda kadın kocasının, koca karısının önüne göğsünü gerer. Ayrıca anne ve baba çocuklarını öldürmez. Şimdi burada psikolojik bir bozukluk ortaya çıkıyor.

*Bizim meclis gündemimize sunduğumuz bir başka yasa teklifi var. ‘Toplumun ruh sağlığı’ yasa teklifi gibi. Yani bunlar komplike konular. Ve mutlak suretle meclis gündemine getirilmesi gerekiyor. Bana göre asıl intihar etmek isteyen kişilerin, intihar ederken de aynı zamanda cinayet işlemesidir. Bugün Bakırköy’deki çocuk 6 yaşında. Bu çocuğun ne günahı vardı?