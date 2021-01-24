Siyaset bulvarından bir Kamer Genç geçti

Tunceli'ye 44, Nazımiye ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Ramazan Köyü'nde, tek gözlü bir evde 23 Şubat 1940'ta doğdu. İstanbul'daki inşaatlarda amelelik yapan baba Ali Genç, oğluna “Kamer'' adını verdi. Yıllarca Türk siyasetine damga vuracak olan ve renkli anıları ile hafızlara kazınan Kamer Genç, ilkokulu köyünde tamamladı. Ardından ortaokul yılları ve baba mesleği amelelik geldi. İnşaatlarda tuğla döşeyip harçlığını çıkardı.

PARİS'TE BİR TUNCELİLİ

Ankara'da parasız-yatılı Maliye Okulu'nun sınavlarına başvurup, kazandı. 1966'da Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi. İlk hedefi Danıştay'dı ve sınavı kazanan tek isim olarak, Danıştay Tetkik Hakimliği'ne atandı. 1974 yılında yurtdışı eğitim bursu sınavını kazanan Genç, 2 yıl süreyle Fransız Amme Enstitüsü'nde idari yargı eğitimi aldı. Milletvekili iken Fransız konuklarla yaptığı akıcı sohbetler, Paris'te öğrenip geliştirdiği Fransızcasının eseri oldu.

AĞA'NIN KIZINI ALDI

Henüz üniversite yıllarında Tunceli'deki ağa kızı Sevim'i babasından istemiş ama olumsuz cevap almıştı. Danıştay'a tetkik hakimliği görevine başlayıp iş sahibi olunca, ikinci kez ağaya başvurdu. Kayınpeder pek gönüllü olmasa da Ankara Solfasol Köyü'nde öğretmenlik yapan Sevim Hanım ile evlendi. Seçkin ve Seçil isminde iki kızı oldu.

1983'TE VETO YEDİ

12 Eylül darbesi sonrası Tunceli Valisi tarafından Danışma Meclisi'ne aday gösterilen Genç'in, 1983'te bağımsız milletvekili başvurusu ise askerler tarafından reddedildi. 12 Eylül sonrası kurucu Meclis olarak Danışma Meclisi oluşturulması kararlaştırılmıştı. Bu Meclis'in 40 üyesini askerler seçecek, 120 üye ise Valiler tarafından gösterilecek adaylar arasından belirlenecekti. Dönemin Tunceli Valisi emekli general Hakkı Borataş, idari hukukçu olması ve yabancı dil bilmesi nedeniyle Tunceli üyesi olarak ilk sırada Kamer Genç'i aday gösterdi. Milli Güvenlik Konseyi de onay verdi. Ancak yeni Anayasa'ya ret oyu veren, idam cezasına karşı çıkan Genç, kısa sürede istenmeyen adam oldu. Kasım 1983'deki seçimlerde Tunceli'den bağımsız milletvekili adaylığına başvurdu, askerlerden veto yedi.

İLK ÇIKIŞINI ÖZAL'A YAPTI

Mali müşavirlik yapmaya başlayan Genç, 1987'de SHP'den ön seçimle Tunceli'den birinci sıradan çıktı ve seçildi. Artık milletvekiliydi. Vekil olarak ilk çıkışı, dönemin Başbakanı Turgut Özal'a yönelikti. Sert eleştiriler getiriyor, yaz tatilini “Nirvana'' yatında yapan Özal için “O yatta ne çıkarlar sağlıyor?'' diye sorup mahkemelik oluyor, Anavatan Partili bakan ve milletvekilleri ile sert tartışmalara, kavgalara girişiyordu.

BAYKAL ADAY YAPMADI DYP'DEN GİRİP KAZANDI

1991'DE yeniden milletvekili seçildi. O dönemde yaşanan Erdal İnönü-Deniz Baykal çekişmesinde, İnönü'nün yanında yer aldı. SHP-CHP birleşmesinden sonra CHP'nin başına gelen Baykal, 1995 seçimlerinde Genç'i aday göstermedi. Genç de Tansu Çiller'in DYP'sine geçti, Tunceli'den bu kez DYP adayı olarak seçildi. “Bu nasıl U dönüşü ?” diye soranlara “Ben DYP'nin sosyal demokrat kanadıyım” cevabını verdi.

Çiçek sulamayla literatüre kazındı

Genç'in en unutulmaz olayı ise oğlunun evinden çıkarken gazetecilere yakalanmasıydı. İddiaya göre eve girerken, “Hayal” takma adlı bir dansöz ile görülmüştü. Genç bunu komplo olarak niteledi. “Cumhurbaşkanlığı seçimlerine mi burada mı hazırlanıyorsunuz ?” sorusuna, “Oğlumun çiçeklerini sulamaya gelmiştim” cevabını verdi. Meclis kürsüsünde “Bugün çiçek suladın mı?”

Demirel'den daha iyi yaparım

TBMM Başkanvekili seçildi. Refah Partisi milletvekili Zeki Ünal tarafından Milletvekili kürsüsündeki bardağın içindeki su fırlatıldı. Cumhurbaşkanlığına aday olacağını da açıklayıp “Bu işi Süleyman Demirel'den daha iyi yaparım” deyince DYP'lilerden tepki gördü.

Pankreas kanserine 76 yaşında yenildi

30 yıla yakın milletvekilliği yapan ve her sözüne de “Mesela bizim Tunceli'de” diye başlayan Genç, irticaya, yobazlığa, teröre ve bölücülüğe hiçbir zaman prim vermedi. FETÖ tehlikesine Meclis kürsüsünden dikkat çeken ilk isim oldu. 22 Ocak 2016 günü pankreas kanserine yenik düştü ve hayata veda etti. 15 yaşında çıkıp, 76 yaşında geri döndüğü köyünde toprağa verildi.