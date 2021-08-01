Siyasetçinin adı var…

Siyasetçilerin isimlerini yaşadıkları dönemde sık sık duyuyoruz. Hayattayken ya da hayata veda ettikten sonra birçoğunun isminin de, havalimanlarında, stadyumlarda, barajlarda, üniversitelerde, cadde ve sokaklarda ya da okullarda yer alması bir gelenek oldu.

DENIZ AYHAN

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Bunun son örneği de geçen hafta yaşandı. Erzincan Havalimanı'na 14 Nisan 2021'de hayatını kaybeden eski Başbakan Yıldırım Akbulut'un ismi verildi. Sivas'ın Gölova İlçesi'ndeki bir bulvara da, eski Başbakan Binali Yıldırım'ın adı konuldu. Törene katılan Yıldırım'ın “Bu bulvardan Paris'te bile yok” sözleri ise yeni bir espri kaynağı oldu.

KİM NEREDE ?

Kayserili olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ismi 21 Temmuz 2010'da Kayseri Üniversitesi'ne verildi. Rize'de 2006 yılında kurulan Rize Üniversitesi'nin ismi ise 2012'de Recep Tayyip Erdoğan olarak değiştirildi. Erzincan Üniversitesi'nin adı da 2016'da Erzincanlı olan eski Başbakanlardan Binali Yıldırım'ın adı eklenerek değiştirildi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi oldu.

Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın adı Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde, Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın adı Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ismi ise Isparta'daki Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yaşıyor.

Eski Başbakanlardan Alparslan Türkeş'in ismi Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne, Necmettin Erbakan'ın ismi de, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne verildi. Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in ismi ise 2012 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'ne verilerek yaşatıldı.

HAVALİMANLARI

Siyasetçilerin ismi havalimanlarına da veriliyor. Isparta'da Süleyman Demirel Havalimanı, İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı var. Van'da eski Başbakanlardan Ferit Melen'in, Şırnak'ta ise merhum siyasetçilerden Şeraffetin Elçi'nin adını taşıyan havalimanı bulunuyor. Erzincan Havalimanı'na da 14 Nisan 2021'de hayatını kaybeden eski Başbakan Yıldırım Akbulut'un ismi verildi.

BAHÇELİ KÖPRÜSÜ

Adana'da ise MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin adına bir bulvar ve temeli 2016'da atılan ancak halen tamamlanmayan Devlet Bahçeli Köprüsü var. Bursa, Erzincan, Muş ve Samsun'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarları yer alıyor. Samsun'da da eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ismini taşıyan bir bulvar bulunuyor.

KILIÇDAROĞLU SİLİNDİ

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yenikapı'da gerçekleştirilen mitinge katılan tüm liderlerin isimleri ise Kahramanmaraş Elbistan'daki bulvarlara verildi. Ancak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ‘Sözde cumhurbaşkanı' ifadesini kullanınca, belediye Kılıçdaroğlu'nun adını bulvardan silerek Milli İrade Bulvarı olarak değiştirdi.

SEZER BULVARI

Tarsus ve Batman ve Didim'de eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer cadde ve bulvarları ile Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde de ‘'Ahmet Necdet Sezer Kampüsü'' bulunuyor. Ancak Batman'daki bulvarın adı bir süre önce ‘'Zilan Bulvarı'' olarak değiştirildi. Afyonkarahisar'da ayrıca eski bakanlardan Veysel Eroğlu'nun adını taşıyan Profesör Doktor Veysel Eroğlu Caddesi var. Geçtiğimiz yıl Dicle Nehri üzerinde yer alan Ilısu Barajı'na da Veysel Eroğlu'nun adı verilmişti.

STADYUMLARDA DA SİYASİLER

Türkiye'de çok sayıda stadyum Ulu Önder Atatürk'ün ismini taşıyor. Bazı stadyumlara ise ölümsüzleşen spor adamlarının isimleri verilirken, İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, Aydın'da ise Adnan Menderes Stadyumu bulunuyor.

TANSU ÇİLLER CADDESİ

Antalya Kepez'de bir cadde ise eski başbakanlardan Tansu Çiller'in adını taşırken, Ankara Çubuk ve Erzincan Refahiye'de de eski başbakan Binali Yıldırım'ın adına caddeler bulunuyor. İstanbul, Çorum, Afyonkarahisar, Rize ve birçok ilde ise Recep Tayyip Erdoğan caddesi var.