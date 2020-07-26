Siyasiler şakadan mizahtan anlamıyor

Karikatürist Öznur Kalender, günümüz siyasetçilerinin en büyük sıkıntısının hoşgörüsüzlük olduğunu söyledi: “Demirel’den Ecevit’e, Özal’dan Erbakan’a yüzlerce eleştirel karikatür çizdim. O dönemde çizdiklerimizi bugün çizsek başımıza bela alırdık”.

Öznur Kalender… 51 yıldır karikatür çiziyor… Bülent Ecevit'ten Süleyman Demirel'e, Turgut Özal'dan Necmettin Erbakan'a pek çok liderin eleştirel karikatürünü özgürce kâğıda döktü. Hatta çizdiği karikatürü satın alan ya da arayıp tanışmak isteyen liderler de oldu. Ancak bugün siyasilerin karikatürünü çizdiği için ‘devlet büyüklerine hakaretten' hakkında soruşturma açıldı.

BU İŞİN DOĞASI MUHALEFET

İfadeye çağrılan Kalender “En önemli sorun hoşgörüsüzlük. Oysa mizahın doğası muhalefet etmektir” dedi. 40 yıl önce çizdiği karikatürlere bakınca “Şimdi çizsek başımıza büyük bela alırdık” diyen Kalender, konuşmasını şöyle sürdürdü: “1970'ten bu yana Süleyman Demirel'den Bülent Ecevit'e, Turgut Özal'dan Necmettin Erbakan'a yüzlerce eleştirel karikatür çizdim.

ÖZEL İLGİ GÖSTERİRLERDİ

O dönemlerde siyasilere inanılmaz eleştiriler yapardık. Onlar bırakın bize kızmayı veya soruşturma açmayı tam tersi bizimle özel iletişimler kurar karikatürlerinin orijinallerini bizden talep ederlerdi. Basın toplantılarında karşılaştığımız zaman bize özel bir ilgi gösterirlerdi. Mesela Turgut Özal her karşılaşmamızda bize kendince komik olan karikatür konuları vermeye kalkardı.

TALİHSİZ ÖRNEKLERİ VAR

O dönemlerde çizdiğimiz bu karikatürleri, bugünkü siyasilere çizsek, eminim başımıza sürekli bela alırız. Bunun çok talihsiz örnekleri de var . Mesela Musa Kart, yıllarca hapis yattı. Nuri Kurtcebe'nin sayısız mahkemesi var, defalarca tutuklandı. İşledikleri suç ise karikatür çizmek. Oysa karikatür yol göstericidir, uyarıcıdır… Karikatür her zaman ‘KRAL ÇIPLAK' der.”

Komedyenlere taş çıkarırlardı

“Bizim işimiz, ülkeyi yönetenleri eleştirmek. Mizahın doğası muhalefet etmektir. Bir karikatürist muhaliftir, çünkü espri muhalefetten çıkar. Günümüz siyasetçilerinin en büyük sıkıntısı ‘esprisizlik'. Hiçbiri şakadan, mizahtan anlamıyor. Halbuki eski dönemde Demirel, Erbakan ve Özal, değme komedyenlere taş çıkarırdı.”

İmdadımıza sosyal medya yetişti

“Son dönemde mizah dergileri ve karikatür köşeleri kapandığı için karikatürcüler işsiz kaldı” diyen Öznur Kalender, “Ancak sosyal medya imdadımıza yetişti ve karikatür, en evrensel sanat dalı oldu. Bu konuda bir profesyonel olarak gerçekten çok mutluyum. Teknoloji ve bilim, karikatür sanatını adeta zirveye çıkardı” ifadelerini kullandı.