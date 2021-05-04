Siyasilerden ’20’li yaşlar challenge’ paylaşımları

Sosyal medyada hızla yayılan ’20’li yaşlar challenge’ akımına ünlü isimler de gençlik yıllarına ait fotoğrafları paylaşarak dahil oldu. İşte, müzik, sinema ve siyaset dünyasından ünlü isimlerin ‘#20liyaslarchallenge’ hashtag’i ile yayınladığı o kareler…





















Sosyal medyada başlatılan akıma kimileri de toplumsal sorunlara dikkat çekmek amacıyla katıldı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav, 20 yaşını görmeden öldürülen kadınlara dikkat çekerek, “Münevver, Şeyma, Ecem, Merve, Ceren, Güleda, Helin, Duygu…ve daha nice kardeşimiz 20 yaşını göremeden, erkekler tarafından öldürüldüler…#20liyaslarchallenge” ifadelerini kullandı.



Gazeteci Alican Uludağ da, Taksim Gezi Parkı olaylarında katıldığı yürüyüşe müdahale eden polis ve karşıt görüşlü gruplar tarafından darp edilmesi sonucu 19 yaşında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ı paylaşarak, “Kamera görüntüleri olmasaydı, cinayet faili meçhul kalacaktı. Şimdi Emniyet, benzer suçlar ortaya çıkmasın diye görüntü çekmeyi yasaklıyor” notunu düştü.

