Skolyoz neden olur? Çocuklarda skolyoz nasıl anlaşılır?

Skolyoz neden olur? Çocuklarda skolyoz nasıl anlaşılır?

Düz olması gereken omurganın yana doğru (sağa veya sola) eğrilmesi skolyoz olarak tanımlanmaktadır. Doğuştan olabildiği gibi, çocukluk veya ergenlik döneminde de ortaya çıkabilen skolyoz hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde... Skolyoz neden olur? Çocuklarda skolyoz nasıl anlaşılır? İşte cevapları...

Skolyoz serebral palsi ve kas distrofisi gibi durumlardan kaynaklanabilirken, çoğu skolyozun nedeni bilinmemektedir. Ergenlik çağına giren her 100 çocuktan 3'ünde ortaya çıkan ve kız çocuklarda erkek çocuklara göre yaklaşık 8-10 kat daha sık görülebilen skolyoz neden olur? Çocuklarda skolyoz nasıl anlaşılır? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

SKOLYOZ OMURGA EĞRİLİĞİ) NEDİR?

Skolyoz, omurganın ergenlikten hemen önce büyüme hamlesi sırasında en sık ortaya çıkan eğriliğidir. Skolyozun en büyük kategorisi, kesin nedeni olmayan vakaları belirtmek için kullanılan bir terim olan idiyopatik skolyozdur.

İdiyopatik skolyoz yaş grubuna göre ayrılır:

– Bebek: 0-3 yaş

– Çocuk: 4 ila 10 yıl

– Ergen: 11 ila 18 yaş

– Yetişkin: 18+ yaş

Bunlardan en yaygın olanı ergen çocuklarda rastlanan idiyopatik skolyoz’dur. Skolyoz vakalarının yaklaşık yüzde 20’sinin nedeni bilinmektedir.

Bunlar aşağıdakileri içeren farklı skolyoz türlerinden oluşur:

Benellikle omurgadaki bir gelişim kusuruna veya birbirine kaynamış kaburgalara bağlı konjenital ve beyin felci veya kas distrofisi (erimesi) gibi durumlara bağlı olarak kasların felci sonucu oluşan nörolojik skolyozdur.

Skolyoz ayrıca yapısal veya yapısal olmayan olarak da sınıflandırılabilir. Yapısal skolyozda, omurga eğrisine bir hastalık, yaralanma veya doğum kusuru neden olur ve kalıcıdır. Yapısal olmayan skolyoz, düzeltilebilen geçici eğrileri tanımlar.

SKOLYOZ NEDEN OLUR?

Skolyozun nedeni genellikle belirlenemez.

Doktorların tespit edebileceği yaygın nedenler şunlardır:

– Beyin felci: Hareketi, öğrenmeyi, duymayı, görmeyi ve düşünmeyi etkileyen bir grup sinir sistemi bozukluğu

– Kas distrofisi: Kas zayıflığının neden olduğu genetik bozukluklar grubudur

– Spina bifida: Bir bebeğin spinal kemiklerini etkileyen doğum kusurları

– Omurilik yaralanmaları veya enfeksiyonları

Ayrıca konjenital skolyoza, gebelik sırasında geçirilen enfeksiyonlar, şeker hastalığı ve bazı vitamin eksikliklerinin neden olduğu düşünülmektedir.

ÇOCUKLARDA SKOLYOZ NASIL ANLAŞILIR?

– Bir omzunun diğerinden daha yüksek olması.

– Belin bir tarafının içeriye doğru oyuk iken diğer tarafının dışarı doğru çıkması veya daha dolgun görünmesi.

– Çocuğunuza arkadan baktığınızda ve omurgasını yere paralel hale gelene kadar öne eğmesini istediğinizde; sırtının bir tarafının diğerine göre daha yüksek görünmesi. Bu görüntü omurganın aynı zamanda kendi etrafında dönmesi nedeniyle oluşur. Kimi zaman, çocuğunuzun öne eğilmesine bile gerek kalmadan, dışarıdan bakıldığında, sırtının bir tarafında hörgüç gibi bir kabarıklık fark edilebiliyor.

Diğer belirtiler

– Bir kürek kemiğinin diğerine göre daha yüksekte veya daha belirgin olması.

– Kollarını yanlara sarkıttığında, bir tarafta kolla gövde arasında daha fazla boşluk olması.

– Bir kalçasının diğerine göre daha yüksek veya daha belirgin görünmesi.

– Kafa izdüşümünün leğen kemiklerinin ortasına denk gelmemesi.

– Gövdenin bacaklara göre orantısız kısa olması.

– Denge bozuklukları oluşması.