SMA hastası Toprak bebek için fotoğraf sergisi

Tedavisi için 20 milyon gereken Eskişehirli SMA Tip2 hastası 4 yaşındaki Toprak Yavaş yararına, fotoğraf sanatçısı Rahmi Temurcan tarafından fotoğraf sergisi açıldı. Valilik onayı ile Toprak Yavaş için başlatılan yardım kampanyalarında gereken paranın ancak yüzde 53'ü toplanabildi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir’de yaşayan SMA Tip2 hastası 4 yaşındaki Toprak Yavaş'ın tedavisi için gereken 20 milyon liranın toplanabilmesi için bir destek de fotoğraf sanatçısı Rahmi Temurcan’dan geldi. Temurcan, Eskişehir’de açtığı fotoğraf sergisinden elde edeceği gelirin tamamını Toprak Yavaş’a bağışlayacak.

“BİRAN ÖNCE PARANIN TOPLANMASI GEREKİYOR”

Özel bir hastanede hemşire olarak çalışan anne Zehra Yavaş ile esnaflık yapan baba Reyhan Yavaş’ın 4 yaşındaki SMA Tip2 hastası olan tek çocuklarının tedavi olabilmesi için 20 milyon lira gerekiyor. Toprak Yavaş henüz 19 aylıkken yapılan genetik test sonucu SMA Tip2 hastalığı teşhisi kondu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış bir ilacı kullanmaları gerektiğini belirten aile, bu ilacı da devletin karşılamadığını ve yurtdışında görecekleri tedavi için 20 milyon lira gerektiğini söyledi. Aile bu parayı temin edebilmek için yardım kampanyası başlattı. Tedavi için çocuklarının kilo almaması gerektiğini ve bu nedenle diyet uyguladıklarını ifade eden aile, geçtiğimiz mayıs ayında Valilik tarafından aldıkları izinle yardım kampanyası başlattı. Yavaş ailesi, çocuklarının tedavisi için gereken paranın ancak yüzde 53’ünü toplayabildiler. Toprak bebek için Eskişehir’de çeşitli kampanyalar düzenlendi, bir çok kesimden yardım geldi.

SMA HASTASI TOPRAK BEBEK İÇİN FOTOĞRAF SERGİSİ AÇTI

Fotoğraf sanatçısı Rahmi Temurcan, SMA hastası Yavaş’ın tedavisi için fotoğraf sergisi açtı. Temurcan, Köprübaşı Adalar mevkiinde tüm gelirinin Toprak bebeğe aktaracağı ‘Doğadaki dostlarımızla Toprak’a umut olmaya geliyoruz’ adlı fotoğraf sergisi düzenledi. Eskişehir’in fotoğraf sanatcisi Rahmi Temurcan’ın Toprak bebek yararına açmış oldu sergi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Serginin açılışına çok sayıda vatandaş katıldı. Ayrıca şehir merkezinde motosikletli ve bisikletli bir grup, ‘Toprak’a umut olmaya geliyoruz’ yazılı pankart açarak Toprak bebek için farkındalık oluşturmaya çalıştılar. Aynı zamanda emekli fizik öğretmeni olan fotoğraf sanatçısı Temurcan, sosyal medya hesabından da sergide yer alan fotoğraflarını paylaşarak satışa sundu. Temurcan, biran önce parayı toplamak için yardımseverlere çağrıda bulunarak, “Bazen küçük dokunuşlar büyük sesler getirir. Bizler de elimizden geldiği kadar umut olmaya çalışıyoruz. İmkanı olan herkesin kampanyaya destek vereceğini umuyorum” dedi.