SMA hastası Toprak’ın hayata tutunması için desteğe ihtiyacı var

Eskişehir'de yaşayan SMA Tip 2 hastası 4 yaşındaki Toprak Yavaş'ın tedavisi için 20 milyon gerekiyor. Özel bir hastanede hemşire olarak çalışan anne Zehra Yavaş ile esnaflık yapan baba Reyhan Yavaş, çocuklarının tedavisi için gereken 20 milyonu toplayabilmek için yardım kampanyası başlattı. Düzenlenen çeşitli kampanyalarla paranın ancak yarısı toplanabildi.

Kemal ATLAN

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SMA Tip 2 hastası Toprak Yavaş’ın tedavisi için vatandaşlar seferber oldu. 4 aydır sürdürülen çeşitli yardım kampanyaları ile Toprak Yavaş’ın tedavisi için gereken 20 milyon liranın yüzde 48’i toplandı.

Toprak Yavaş’ın emekleme hareketlerini yapmamaları üzerine 15 aylıkken doktora götürdüklerini belirten baba Reyhan Yavaş, “Doktor bize 19 aylık olana kadar yürüme hakkı olabileceğini söyledi. 19 aylık olduğunda hareketlerinde azalma nedeniyle tekrar doktora gittiğimizde kolunu bile çok zor kaldırabiliyordu. Yapılan genetik test sonucunda SMA Tip 2 hastalığı teşhisi kondu. SGK’nın karşıladığı ilaca başladık. Şu ana kadar 6 toz ilaç aldık. Bu ilaç yurt dışından geliyor ve pahalı bir ilaç. Bu ilacı 4 tozdan sonra her toz için fizyoterapist tarafından bir teste tabi tutuluyor. Ayrıca beyin cerrahisi, çocuk nörolojisi bölümleri de onaylamak zorunda” dedi.

900 GRAM ALIRSA TEDAVİ OLAMAYACAK

Her toz ilaç alımından önce yapılan testlerde hareketlerinde yüzde 10-15 artış olması istendiğini ifade eden Reyhan Yavaş, ömür boyu alması gereken ilacı hareketlerinde belirli bir zaman sonra ilerleme olmayacağı için alamayacağını söyledi.

Toprak Yavaş’ın fizik tedavi gördüğünü ancak pandemi nedeniyle fizik tedavilerinin de aksadığını belirten Yavaş, “Haftada 4 gün fizik tedavi görüyordu. Şu anda fizik tedavi göremiyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış bir ilaç var. Dünyanın en pahalı ilacı olarak geçiyor bu ilaç. Her ülkede de yapılmıyor. Amerika, Dubai ve Macaristan gibi ülkelerde yapılan bir tedavi bu. Bu tedavinin maliyeti de 20 milyon lira. Amerika 2 yaşın üzerinde hasta kabul etmiyor. Toprak, şu anda 12 kilo 600 gram. Tedavi olabilmesi için 20 milyon lira gerekirken bir de Toprak'ın 13 kilo 500 gram olmaması gerekiyor. 900 gramdan fazla kilo alırsa, parayı tamamlasak bile ilacı alamayacak. Bu nedenle süremiz çok kısıtlı. Kilo almaması için diyetisyene de başlattık. Çünkü kilo almaması lazım” diye konuştu.

YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Çocukları Toprak Yavaş’ı yaşatabilmek için ailesi valiliğin de oluru ile yardım kampanyası başlattı. Geçen mayıs ayında başlayan yardım kampanyası için başta Eskişehirliler olmak üzere Türkiye genelinden yardım geldi. Siyasi parti temsilcileri de her platformda Toprak Yavaş’ı hatırlatarak yardım kampanyasına destek çıkılmasını istedi. Yurt dışında yapılması gereken tedaviyi Sağlık Bakanlığı’nın da karşılamadığını belirten Yavaş, “Bizim kilo sıkıntımız var. Kilo almaması ve acilen tedavi için gereken 20 milyon lirayı toplamamız gerekiyor. Kampanyayı tüm yurda yaymaya çalışıyoruz. Oğlumun herkes gibi yürüyebilmesi ve her şeyden önemlisi nefes alabilmesi için mücadele ediyoruz. Salgın döneminde tüm dünya sağlığın ne kadar önemli olduğunu anladı. Bizim oğlumuz şu anda sağlıklı değil. Yürüyemediği için ciğerler ve diğer organlar gelişmiyor. Yardım kampanyasıyla gereken paranın ancak yarısı toplanabildi. Acilen gereken parayı toplayarak tedavisine başlanılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLLBOADRLARDAN YARDIM ÇAĞRISI YAPTI

Toprak Yavaş’ın tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına Eskişehir Büyükşehir Belediyesi şehirdeki çeşitli yerlerdeki billboardlara bağış kampanyasına destek afişleri astı. Yine Toprak bebek için Eskişehir’in 2 yerel televizyon kanalı da yaptıkları ortak yayın ile bağış gecesi düzenledi. Yaklaşık 5 saat süren canlı yayın süresince bağış miktarını açıklayanlardan toplam 317 bin lira toplandı. Ayrıca yayına bağlanarak miktar belirtmek istemeyen hayırseverler ise Toprak Bebek'in kampanyası için bankalarda açılan hesaplara bağışlarını gönderdiler. Yapılan tüm kampanyalara rağmen Toprak Yavaş’ın tedavisi için gereken paranın ancak yarısı toplanabildi.