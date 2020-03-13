Rahim ağzı kanseri taraması için smear (Pap test) kullanılır. Özellikle rahim ağzı kanserlerinin ve kanser öncesi (prekanseröz) lezyonların erken tanınması için kullanılan smear testi hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Peki, smear testi nedir? Smear testi yılda kaç kez yapılır? İşte cevapları...

Rahim ağzı kanserine Human papilloma virus (HPV) neden olur. HPV, yaşamlarının bir noktasında neredeyse tüm insanları etkileyen cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur. HPV’nin neden olduğu anormallikleri tanımlamak için kullanılan smear testi nedir? Smear testi yılda kaç kez yapılır? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

SMEAR TESTİ NEDİR?

Pap smear (Pap test) kadınların servikal kanser (rahim ağzı) ya da prekanser (kanser öncüsü) taranmasında kullanılan bir testtir.

Rahim ağzı kanserini erken bir Pap smear ile tespit etmek, iyileşme şansını artırır. Pap smear, rahim ağzı (serviks) hücrelerinde gelecekte kanserin gelişebileceğini gösteren değişiklikleri de tespit edebilir. Bu anormal hücreleri Pap smear testi ile erken tespit etmek, serviks kanserinin olası gelişimini durdurmada ilk adımdır.

Test, 1920’lerde Dr. Georgios Papanikolaou tarafından bulundu ve Dr Aurel Babes ve Papanikolaou adını. Testin basitleştirilmiş bir versiyonu 1957’de Anna Marion Hilliard tarafından tanıtıldı.

SMEAR TESTİ NASIL YAPILIR?

Smear testi, rahim ağzı (serviks) denilen bölgeden saniyeler içerisinde fırça yardımıyla sürüntü alınması işlemidir. Smear testi basit ve ağrısız bir işlemdir. Test adet zamanı yapılmamalıdır, en iyi zaman adetten 10-20 gün sonrasıdır. Önce rahim ağzının (serviksin) görülebilmesi için, vajinaya bir spekulum (muayene aleti) yerleştirilir. Ardından küçük bir fırça rahim ağzına sürülerek hücre örnekleri toplanır ve cam üzerine yayılır. Patolog tarafından bu hücreler mikroskop altında incelenerek anormal gelişim olup olmadığına bakılır.

SMEAR TESTİ YILDA KAÇ KEZ YAPILIR?

Tüm kadınların sağlık sorunu olmasa dahi yılda bir kez jinekolojik muayene olması gerekir. Smear testi ilk cinsel ilişkiden 3 yıl sonra ya da 21 yaşından sonra yapılmaya başlanmalıdır. 30 yaşından küçük kadınlara yılda bir defa smear yapılmalı, 30 yaşından büyüklere ise 3 kez ardışık smear sonucu negatif ise 2-3 yılda bir smear testi tekrarlanmalıdır.