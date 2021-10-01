Sofia Vergara kahve çekirdekleriyle çıplak poz verdi

49 yaşındaki Vergara, Ulusal Kahve Günü için anavatanı Kolombiya'dan gelen bir yığın kahve çekirdeğinin altında çıplak poz verdiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Modern Family yıldızı Sofia Vergara, Dünya Kahve Günü için kahve çekirdeklerinin arasına girdi. Instagram profilinden seksi fotoğrafını paylaşan Vergara’ya hayranlarından çok sayıda yorum geldi.

Bir hayranı “Her gün uyanıp Sofia Vergara olmak nasıl bir şey?” diye yazarken, bir diğeri de “O lanet kahveye kimse bakmıyor” dedi. Bir başkası da “Üzerine serdiğin kahve çekirdeklerini istiyorum!” yazdı.

Ünlü oyuncu geçmişte henüz 28 yaşındayken tiroid kanseri atlattığını açıklamıştı. Bu konuda hemen hemen her kitabı okuduğunu belirten Vergara, ailesinin desteğini alabildiği için de kendini şanslı bulduğunu anlattı.

Eski model, doktorların boğazında bir yumru bulduğunu ve bu durum hakkında kendini eğitmeye karar verdiğini söyledi. Vergara, kanseri erken teşhis ettiği ve ailesinden destek aldığı için şanslı olduğunu da sözlerine ekledi:

“Bu süre zarfında sadece tiroid kanseri için söylemiyorum, kriz zamanlarında birlikte daha iyi olduğumuzu da öğrendim.”

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