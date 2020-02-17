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Şoför, engelli genci kucağına alıp otobüse bindirdi
Bingöl'de, özel halk otobüsü şoförü Mahmut Çökük, koltuk değneği durakta bekleyen engelli genci kucağında taşıyarak, otobüse bindirdi. 
Yaşam 17 Şubat 2020 - 11:51

Olay, 15 Şubat günü Bingöl kent merkezinde meydana geldi. Uydukent- Uzunsavat seferini yapan özel halk otobüs şoförü Mahmut Çökük, Şehit Mustafa Gündoğdu Caddesi’ndeki durağa geldiği sırada koltuk değneğiyle otobüse binmek isteyen engelli genç için durdu.

Karla kaplı yolda yürümekte zorluk çeken genci fark eden şoför Çökük, otobüsten inerek destek olmaya çalıştı. Genci kucağına alıp otobüse bindiren şoför Çökük’ün davranışı diğer yolcular tarafından takdirle karşılanırken, o anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. DHA

Son güncelleme: 11:54 - 17.02.2020
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