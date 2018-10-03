‘Şoförsün’ dediler, oğullarına almadılar

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Eskişehir'de hatlı halk otobüslerinde 15 sene şoförlük yaptıktan sonra 2 yıl önce Tepebaşı Belediyesi'nde görev yapmaya başlayan Melek İlhan, mesleğine olan aşkından dolayı hala bekar.

MAKYAJINI YAPIYOR, DİREKSİYON BAŞINA GEÇİYOR

‘Kara Melek' lakabıyla tanınan Melek İlhan, Tepebaşı Belediyesi'nde pazar kurulmayan mahallelerdeki vatandaşları pazara, Pazar alışverişlerini tamamlayanları ise evlerine bırakıyor.

İlhan, belediyenin elektrikli otobüsüyle vatandaşların cenazelerinde veya okul gezilerinde direksiyon başına geçiyor. Kullandığı otobüse gözü gibi bakan İlhan, kendi bakımını da asla ihmal etmiyor. Kırmızı ışıkta beklerken hem makyajını kontrol ediyor hem de saçlarını tarıyor.

“OTOBÜS KULLANMAK ÇOCUKLUK HAYALİMDİ”

İlk mesleğe başladığında herkesin çok şaşırdığını belirten Melek İlhan, çocukluğundan beri otobüs kullanma merakını olduğunu şöyle anlattı:

“Küçükken belediye otobüslerinde ve yolcu otobüslerinde özellikle şoförün arkasına otururdum. Şoför ile sohbet eder ve büyüyünce ben de onlar gibi şoför olacağımı söylerdim. Bana gülerlerdi. Ama ben dikkatlice şoförün yaptıklarını incelerdim. 22 yaşını doldurur doldurmaz otobüs kullanmak için gerekli olan ‘E' sınıfı ehliyet almak için müracaat ettim”

“SABİHA GÖKÇEN'İ KENDİME ÖRNEK ALDIM”

Türkiye'nin ilk kadın pilotu ve dünyanın ilk kadın savaş pilotu olan Sabiha Gökçen'i kendisine örnek aldığını söyleyen otobüs şoförü Melek İlhan, “Kadınların yapamayacağı hiçbir iş olmayacağını göstermek istedim. Daha sonra Büyükşehir Belediyesinde halk otobüs şoförü olarak çalışmaya başladım. İlk başlarda meslektaşlarım kadar Eskişehirli vatandaşlar, yolcular şaşırdılar. Yaz aylarındaydık, kış gelince bırakacağım ve yapamayacağım yönde söylentiler çıkardılar. Ailem bile yapamayacağımı söylerdi. Ama ben kazasız, belasız bu günlere kadar geldim” şeklinde konuştu.

MESLEĞİME AŞIĞIM

“Şoför olduğum için kimse beni oğluna almak istemedi” diyen Melek İlhan, “Eskiden şoför erkeklere kimse kızını vermek istemezmiş. Çünkü şoförlerin ne gecesi, ne gündüzü, ne maaşı bellidir diyerek. Sosyal güvenceleri de yoktur. Ancak bizim durumumuz farklı tabii ki. Bizim çalışma saatimiz belli ve sosyal güvencemiz de var. Şoför olduğum için kimse beni oğluna almak istemedi. Şoförlüğü bırakmamı isteyenler oldu. Ama ben işime aşığım ve bırakmayı düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.