Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğanın vücuda yararları…

Soğan yediğiniz yemeklerin çoğunda kullanılır. Yemeklerinize ve damak tadınıza lezzet katarlar ve daha da önemlisi, sunduğu inanılmaz sağlık avantajları vardır. Peki, kokusundan dolayı uzak durduğunuz soğan suyunun değerini daha fazla bilmenizi sağlayacak faydalarını haberimizde sizler için derledik... Soğan suyunun faydaları nelerdir? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar...

A, B ve C vitaminleri ve ayrıca folik asit, kalsiyum, magnezyum, demir, krom ve fosfor bakımından zengin bir kaynak olan soğan suyu doğal bir antibiyotiktir. Soğan suyu birçok hastalığın tedavisinde çok etkili olmakla beraber, aynı zamanda saç ve cilt sağlığı için de inanılmaz faydalar sağlıyor. Şimdi soğan suyunun sağlık açıdından faydalarına gelin daha yakından bakalım… Soğan suyunun faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

SOĞAN SUYUNUN FAYDALARI

Soğan suyunun sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Soğanlarda kersetin, antosiyaninler ve organosülfür dahil olmak üzere birçok antikanser bileşiği vardır. Araştırmalar bu bileşiklerin birçok kanser türünü önlemeye yardımcı olduğunu göstermektedir. Kersetinin ayrıca beyin ve akciğer kanseri riskini azalttığı gösterilmiştir. Soğanlar ayrıca, kolon kanseri riskini azaltmaya yardımcı olan lif içerir.

– Soğan suyu kan şekeri seviyesini düşürmede yardımcı olabilir. KJalorisi düşüktür ve ayrıca metabolik hızınızı artıraraku diyabet semptomlarının tedavisine yardımcı olabilir.

– Yüksek flavonoid seviyeleri, şeker hastaları için önemli bir fayda olan kardiyovasküler hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olur. Sülfitler, diyabetiklerin kolesterol seviyesini düşürmede etkilidir.

– Soğan suyundaki kersetinin, hem akut hem de kronik ağrıyı ve iltihabı inhibe ettiği, sadece iltihaplanma üzerinde daha büyük bir etkisi olduğu bulundu. Soğan suyunun tüketiilmesi ayrıca, enflamasyonla ilişkili kemik bozukluklarını da önleyebilir ve menopoz sonrası kadınlarda kemik mineral yoğunluğunu artırabilir.

– Soğan, bağışıklığınızı artırabilen selenyum içerir. Selenyum, bağışıklık tepkisini tetikler ve aşırı bağışıklık tepkisini de baskılar. Soğan suyu ayrıca astım ve diğer solunum hastalıklarının tedavisinde de yardımcı olur. Boşaltım organlarını uyarır ve güçlendirir.

– Soğan suyunun antimikrobiyal özellikleri, konjonktivit ve blefarit gibi göz enfeksiyonlarının tedavisine yardımcı olabilir.

– Soğan suyunda kükürt bulunması, kollajen üretimini ve bu saç büyümesini artırır ve ani saç dökülmesi gibi durumları tedavi edebilir. Saçlarını soğan suyuyla yıkayan bireylerde saçların daha çok uzadığı görülmüştür. Ayrıca soğan suyunun antimikrobiyal özellikleri kafa derisi enfeksiyonlarıyla savaşmaya yardımcı olabilir. Bu da daha sağlıklı bir saç derisi daha güçlü saç kökleri anlamına gelir.

ÖNEMLİ NOT: Aşırı miktarda soğan suyu tüketilmesinin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerden biri mide tahrişidir. Bunu önlemek için, soğan suyunun ölçülü olarak içilmesi gerekir. Soğan suyu da bazı durumlarda bulantı ve kusmaya neden olabilir. Çiğ soğan suyunun uygulanması cilt tahrişine neden olabilir ve etkilenen bölgelerde uygulamadan önce küçük bir alanda test edilmelidir.