Soğuk hava balık fiyatlarına yansıdı

Marmara Denizi ve Karadeniz’de etkili olan soğuk hava, tezgahlarda satışa sunulan balığın fiyatını artırdı. Geçen yıl aynı dönemde kilosu 10-15 liraya alınan hamsinin fiyatı 30 lirayı buldu.

Antalya Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birlik Başkanı Cengiz Balta, pandemi nedeniyle lokantaların kapanmasının da fiyatlara etki ettiğini söyledi.

Balık halinden çıkan balıkların kilogram fiyatına ortalama 10 lira eklendiğini ifade eden Balta, “Kilogramı 40-60-100-120-150 liraya balık var. Havalar soğuk olunca balık fiyatları pahalı oluyor” dedi.

Balık ve tavuk fiyatlarının şu süreçte eşitlendiğini anlatan Balta, “Vatandaş, şu süreçte ucuza balık yemeyi beklemesin. Balığı biraz daha korumamız lazım. Ucuz balık için av yasağına uymamız lazım” diye konuştu.

Balıkçı Ahmet Mercan ise her bütçeye uygun balık olduğunu söyledi. Mercan, “Etin kilosu 70-80 lira. Bir kilo etle 3 kişi doymaz ama 1 kilo balıkla 3 kişi rahatlıkla doyar. Balığın besin değeri daha yüksek. Kilosu 20 liradan fiyat başlıyor” dedi. Mercan, “Hamsi yasak olduğu için fiyatı 30 lira. Donduruculardan geliyor. Öyle satabiliyoruz” diye konuştu.

Balık satın alan Osman Eren, fiyatların pahalı olduğunu söyledi.

BALIK FİYATLARI

Kentteki büyük balık pazarlarından birinde tezgahtaki balıkların kilogram fiyatları ise şöyle:

Hamsi 30, sardalya 30, mırmır 35, kubbes 35, istavrit 40, lokum 40, çipura 50, turna 50, mercan 60, levrek 60, çinekop 110. (DHA)



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