Soğuktan bitkin düşen puhu kuşu, tedavi edilip doğaya salındı

Ardahan'da soğuk havadan bitkin düşen puhu kuşu, rehabilite edildikten sonra Cemal Tural Tabiat Parkı'nda doğaya bırakıldı.

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Ardahan’da vatandaşlar tarafından bulunan ve soğuktan etkilendiği için uçamayan puhu kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Puhu kuşu, buradaki görevli uzmanlar tarafından tedaviye alındı.

Üç günlük bakım ve beslemenin ardından iyileşen puhu kuşu Cemal Tural Tabiat Parkı’nda doğaya salındı. (DHA)