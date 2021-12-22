Soğuktan ölmek üzere olan atı hayata döndürdüler

Edirne'de tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi girişinde donmak üzere olan sahipsiz at Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Edirne Belediyesi ekipleri ile veteriner hekim Uluç Erkan'ın ortaklaşa çalışmasıyla kurtarıldı. 2 saatlik çalışmanın ardından hayata döndürülen at, gerekli bakımları yapılması için bölgedeki bir çiftliğe götürüldü.

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Edirne’de tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi girişinde soğuk nedeniyle bitkin düşen, yerde baygın halde yatan atı fark eden bekçi, yetkililere ulaşıp durumu bildirdi. Bu sırada vatandaşlar da ata masaj yaparak ısıtmaya çalıştı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Edirne Belediyesi ve gönüllü olarak bölgeye giden veteriner hekim Uluç Erkan, atı hayata döndürmek için büyük çaba harcadı.

Ekipler, küçük bir seyyar klinik kurup üzerine battaniye örttükleri atı, iki saat boyunca müdahale ederek hayata döndürdü.

At, daha sonra gerekli bakımı yapılmak üzere bölgedeki bir çiftliğe götürüldü.

Yapılan incelemede de atın sahipsiz olduğu belirlendi. (DHA)