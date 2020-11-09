Soğuktan titreyen kumruya saç kurutma makinalı müdahale 

İstanbul Sultangazi'de bir kişinin, sağanaktan dolayı ıslanan ve soğuktan titreyen kumruyu saç kurutma makinesiyle ısıtma anları kameraya yansıdı.

15 dakika boyunca saç kurutma makinesi ile kumruyu ısıtan Sabahattin Yılmaz isimli vatandaşın o anlarını bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti.

“ONUN DA BİR CANI VAR”

Yılmaz, insanın içini ısıtan o anları anlattı:

* Camı açtığımda kuşu gördüm. Cam kenarına iyice sokulduğunu gördüm. Kuş ıslanmış ve soğuktan donmak üzereydi. Onu o halde gördükten sonra kurutma makinesini aldım. Epeyce onu ısıttıktan sonra kendine geldi. Kendisine kuş yemi de verdim.

* 15 dakika sonra tekrar aynı işlemi yaptım. Kuş kendine iyice geldikten sonra yemeğini de yedikten sonra uçtu gitti. Görüntü sosyal medyada yayınlanmış. Benim görüntülerden haberim yok. Onun da bir canı var. Bundan dolayı yaptım. (DHA)