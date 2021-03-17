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Sokağa çıkan ayı şehri birbirine kattı

Rusya'da bir iş insanına ait oteldeki kafeste tutulduktan sonra kaçmayı başaran ayı şehri birbirine kattı. Özgürlüğü kısa süren ayıya otobüs çarptı.

Güncellenme: 14:53, 17/03/2021
Hayat HaberleriYaşam

Rusya’nın Nizhnevartovsk kentinde bir iş insanına ait  Europe adlı oteldeki kafeste tutulan ayı kaçmayı başararak sokağa indi.

Kenti birbirine katan ayı, sokaktaki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Kent sokaklarında dolaşan ayıya otobüs çarptı.

Rus medyasının görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde, ayının otobüs kazasının ardından uyutulduğunu aktardı. Yerel medya talihsiz kazaya ilişkin can kaybı ve yaralanmanın olmadığını bildirdi. Sosyal medyaya düşen olayın görüntüleri yoğun ilgi gördü.

Rusya
Yayınlanma Tarihi:13:58,