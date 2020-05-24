Sokağa çıkan Genco Erkal duygularını Nazım Hikmet şiiriyle ifade etti!

82 yaşındaki tiyatro sanatçısı Genco Erkal, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma izninden yararlanarak bugün dışarı çıktı. Usta sanatçı, duygularını Nazım Hikmet'in 'Bugün Pazar' şiiriyle ifade etti.

Corona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bir haftalık aranın ardından Ramazan Bayramı’nın birinci günü 12.00-18.00 saatlerinde sokağa çıktı.

82 yaşındaki tiyatro sanatçısı Genco Erkal da bugün dışarı çıkanlar arasındaydı.

“BUGÜN BENİ İLK DEFA GÜNEŞE ÇIKARDILAR”

Duygularını Nazım Hikmet’in ‘Bugün Pazar’ şiiriyle ifade eden Genco Erkal, sırtını duvara dayayarak, yüzünü gökyüzüne dönerek şu dizeleri okudu:

* Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar.

* Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum.

* Sonra saygıyla toprağa oturdum, dayadım sırtımı duvara.

* Bu anda ne düşmek dalgalara, bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım.

* Toprak, güneş ve ben… Bahtiyarım…