Sokağa çıkma yasağına uymayan babasını polise ihbar etti
Olay, Hindistan´ın başkenti Yeni Delhi´nin Vasant Kunj bölgesinde meydana geldi. Abhishek Singh adlı bir kişi corona virüsüyle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan ve her gün dışarıya çıkan babası Virender Singh´i (59) polise ihbar etti.
Polisten yapılan açıklamada, Virender´in uyarıldığı ifade edildi. Öte yandan Hindistan´da 2 bin 567 kişide corona virüsü tespit edilirken; 72 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. DHA