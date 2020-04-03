Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Sokağa çıkma yasağına uymayan babasını polise ihbar etti
Sokağa çıkma yasağına uymayan babasını polise ihbar etti
Hindistan´da Abhishek Singh (30) adlı bir kişi, corona virüsü (Covid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan ve dışarıya çıkan babasını polise ihbar etti.
Yaşam 3 Nisan 2020 - 15:34

Olay, Hindistan´ın başkenti Yeni Delhi´nin Vasant Kunj bölgesinde meydana geldi. Abhishek Singh adlı bir kişi corona virüsüyle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan ve her gün dışarıya çıkan babası Virender Singh´i (59) polise ihbar etti.

Polisten yapılan açıklamada, Virender´in uyarıldığı ifade edildi. Öte yandan Hindistan´da 2 bin 567 kişide corona virüsü tespit edilirken; 72 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. DHA

Etiketler