Sokağa çizdiği resimler büyük hayranlık uyandırıyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinin Göltürkbükü Mahallesi'nde yaşayan 69 yaşındaki Nevzat Gülcen, Akdeniz Caddesi’ndeki bir sokağı resimlerle donattı. Sokak, hatıra fotoğrafları çektirenlerle dolmaya başlarken Gülcen, “Yaşadığımız çevreyi temiz tutmak kadar güzel göstermekte önemli” dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi’nde 16 yıldır yaşayan ve uzun yıllar Almanya'da ikamet eden emekli makine kimya uzmanı 69 yaşındaki Nevzat Gülcen, Göltürkbükü Mahallesi'nde Akdeniz Caddesi 4. Sokağa yaptığı resimler ile görenleri hayran bıraktı.

YAŞADIĞI SOKAĞI MASAL KAHRAMANLARI İLE DOLDURDU

Gülcen, geçtiğimiz aralık ayında başladığı ve sokağın zeminine yani asfalta kireç, tutkal ve toz boya ile önce eskizini çizdiği daha sonra ise renkli boyalarla çizdiği çiçek, kadın portresi, Avanak Avni, Buggy gibi çizgi roman kahramanlarını sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde evinin ve bahçesinin duvarlarında devam ettirdi.

Evinin duvarına çizdiği Atatürk resimleri, bahçe duvarları ve üzerindeki saksıları ise rergarenk çiçek resimleri ile dolduran Gülcen'in yaşadığı sokağa görenler hayretler içinde kaldı.

“ÇEVREYİ TEMİZ TUTMAK KADAR GÜZEL GÖSTERMEK DE ÖNEMLİ”

Diğer mahallelerden de resim çizmesi için talep geldiğini belirten Gülcen şöyle konuştu:

* Yaşadığımız sokağı çevreyi temiz tutmak kadar güzel göstermek de önemli. Bende yaşadığım sokağı neredeyse canlı bir sanat galerisi haline getirdim. Sokağa girenler önce şaşkınlıklarını gizleyemiyor ardından sokağı baştan sona gezerek resimleri inceliyor, sokağın beğeni kazanması beni de çok mutlu etti.

* Elimden geldiğince aynı etkinliği başka sokaklarda da yapmayı sürdüreceğim. Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ta gelip gördüğünde çok beğendi. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde ise bahçemde ev evimin duvarlarında çalışıyorum.