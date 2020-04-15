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Sokak hayvanları için aş evleri yapıldı
Sokak hayvanları için aş evleri yapıldı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki sokak hayvanları için yapılan aş evleri yerleştirilmeye başlandı.
Yaşam 15 Nisan 2020 - 10:55

Çaycuma Kent Konseyi tarafından “Benim de Hayvanların Aşında Bir Katkım Olsun Diyorsanız, Gelin Hayvanlara Aşevi Yapalım; İsterseniz Üzerine İsminizi Yazalım” sloganı ile başlatılan kampanyaya hayvan severler ve Çaycumalılar büyük ilgi gösterdi.

Kampanya dahilinde tamamı Çaycuma'da hayvansever gönüllülerin desteği ile yaptırılan aşevleri pandemi (corona virüsü salgını) nedeniyle gecikmeli de olsa sahiplerine teslim edilerek ilçenin çeşitli yerlerine yerleştirilmeye başlandı. Çaycuma Kent Konseyi bu günlerde aç kalan sokak hayvanları için önemli bir ihtiyacı karşılayan aşevlerine destek veren hayırseverlere teşekkür etti.  İHA