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Sokak hayvanları için konulan barınakları çaldılar
Sokak hayvanları için konulan barınakları çaldılar
Kocaeli'nin Derince ilçesinde sokak hayvanları için konulan barınaklardan 8'i çalındı.
Yaşam 11 Haziran 2020 - 12:41

Derince Belediyesi’nin sokak hayvanları için beslenme yerlerine koyduğu barınaklardan 8’i kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Fotoğraf: DHA

Derince Belediyesi’nin her gün mama ve su bıraktığı Fatih Mahallesi eski baraj mevkisinde 2, Toylar Mahallesi mevkisinde 3, Çınarlı Mahallesi Çenesuyu mevkisinde 2 ve Çınarlıdere Mesire Alanında yer alan 1 barınak olmak üzere 8 barınak çalınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

Derince Belediyesi barınakların çalınmasıyla ilgili bilgileri olanların emniyet ve belediye birimlerine haber verilmesini istedi. DHA

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