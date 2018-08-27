Sokak hayvanlarına kucak açan eskici destek bekliyor

Beyoğlu’nda sokak hayvanlarına kucak açan Ramazan Keleş, onların bazı ihtiyaçlarını karşılayamadığı için yetkililerden mama ve ilaç yardımı bekliyor.

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İstanbul Beyoğlu’nda eskicilik yaparak geçimini sağlayan Ramazan Keleş, eskici dükkanında onlarca sokak hayvanına bakıcılık yapıyor. Hayvanların bazı ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiğini ifade eden Keleş, yetkililerden mama ve ilaç yardımı beklediğini söyledi.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı Peşkirci Sokak’taki eskici dükkanında onlarca sokak kedisi ve köpeğine ev sahipliği yapan Ramazan Keleş isimli esnaf, yardımseverliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. Kedilerin yeme, içme, barınma ve tedavi masraflarını karşılayan Keleş, hastalanan ve çeşitli yerlerinden yaralanan kedi ve köpekleri kendi imkanlarıyla elde ettiği ilaçlarla tedavi ediyor.

“TEK BAŞIMA KARŞILAYAMIYORUM”

Hayvanların ihtiyaçlarını karşılamada güçlük çektiğini vurgulayan Ramazan Keleş, yetkililerden mama ve ilaç yardımında bulunmalarını talep ettiğini kaydetti. Keleş, “Hasta olan kedileri getirip buraya atıyorlar, ben de bakıyorum. Ben tek başıma bu hayvanların ihtiyaçlarını karşılayamıyorum. Mama yardımı istiyorum. Arsası olanlardan da yardım istiyorum. Hayvanları biraz gezdirmek için. Bir tane kediye diğer kediler saldırınca yaralanmış. Bunu ilaçla tedavi ediyorum. Param olsa bu kediyi özel doktora getirsem daha iyi. Ama kendi imkanlarımla da bir şekilde yaşamasına yardımcı oluyorum” dedi.

İHA