Sokak hayvanlarına özel mamamatikler

Türkiye'de corona virüsü (Covid-19) tedbitleri kapsamında vatandaşlar 'Evde Kal' kuralına uymaya başlayınca cadde ve sokaklar da boş kaldı. Hal böyle olunca da sokak hayvanlarının beslenme sorunu ortaya çıktı. Bursa Büyükşehir Belediyesi şehrin belli noktalara mamamatikler bırakıldı. Edirne'de de sokak hayvanlarına belediye ekipleri yaş ve kuru mama takviyesinde bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı. Şehrin belirli noktalarına Mamamatikler yerleştirdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bu zorlu süreçte can dostlarımızın yanındayız” dedi.

“MAMA VE SUYA KOLAYCA ULAŞABİLECEKLER”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Aktaş, ” Bu zorlu süreçte can dostlarımızın da yanındayız. Mamamatik uygulamamız sayesinde sokak hayvanları yemek ve suya kolayca ulaşabiliyor. Farklı noktalardaki mamamatikleri ekiplerimiz belirli aralıklarla kontrol edip eksiklerini gideriyor” ifadelerini kullandı.

EDİRNE DE SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI

Edirne’de koronavirüs önlemleri kapsamında fabrika ve lokantaların kapanması sonucu beslenmekte sıkıntı yaşayan sokak hayvanlarına belediye ekipleri yaş ve kuru mama takviyesinde bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, bazı fabrikaların koronavisürü tehlikesine karşılık faaliyetlerine ara verdiklerini, bu nedenle de belediyenin yaş ve mama takviyesinin artırdığını söyledi.

Tanrıkulu, “Hayatı paylaştığımız sokak hayvanlarımıza bu zor zamanlarda daha da özen gösteriyoruz. Eski çöplükteki beslemelerimiz sabah ve öğleden sonra olmak günde 2 kez olmak üzere devam ediyor. Lokantaların ve fabrikaların koronavirüsü nedeniyle kapanmasından dolayı belediye olarak fazladan mama alarak yaşam alanlarına koyuyoruz” dedi. (DHA)