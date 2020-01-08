Sokak kedileri kışın üşümeyecek

Kış aylarının etkisini göstermeye başladığı günlerde soğuk ve yağışlı havalardan hayvanların etkilenmemesi için Büyükşehir Belediyesi kolları sıvadı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından atıl durumda olan eski tahta sandıkları, sokakta yaşayan kediler için yeni yuva oldu. Yalıtımı yapılarak hazırlanan yeni ‘Kedi Evleri’, hem genişliği, hem sıcak tutmasıyla kedilerin rahat bir kış geçirmesini sağlayacak. Belirli kurumlara ve sorumluluğu alacak hayvan severlere teslim edilecek, yuvalarla kediler bu kış üşümeyecek. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, şehrin belirli yerlerinde kedi, köpek ve kuş beslenme noktalarına günlük yemek koyarak hayvanların ihtiyaçlarını karşılıyor. (İHA)