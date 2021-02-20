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Sokak köpeğine saldıran pitbull sahibine 20 bin lira ceza

Adana'da Pitbull Terrier cinsi köpeğin sahilde bir sokak köpeğine saldırdığı görüntüler sosyal medyada tepki gördü. Görüntüleri inceleyen polis, köpeklerin sahibi Anıl Can Savura (24) 20 bin 868 lira idari para cezası kesti. Köpekler barınağa teslim edildi.

Güncellenme: 17:03, 20/02/2021
Hayat HaberleriYaşam
Sokak köpeğine saldıran pitbull sahibine 20 bin lira ceza

Karataş ilçesi Harbiş Sahilinde gezinen bir sokak köpeğine iki pitbull köpeğin saldırdı. Bu durumu görüntüleyen bir kişi, köpeklere müdahale etti, ancak çabası sonuçsuz kaldı. Görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşılınca, büyük tepki çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, pitbull köpeklerinin Anıl Can Savura ait olduğunu belirledi.


İLK ÖNCE O KÖPEK SALDIRDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ve Karataş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anıl Can Savurun evine giderek ifadesini aldı. Ekipler, Savura yasaklı ırk köpek sahiplenip besleme ve benzer suçlardan toplam 20 bin 868 lira idari para cezası kesti. Kesilen cezanın ardından ise söz konusu iki köpek, ekipler tarafında el koyulduktan sonra barınağa yerleştirildi.

Anıl Can Savurun emniyette verdiği ifadesinde ise, Köpeklerimle sahilde geziyordum. O köpek birden saldırınca benim köpeklerim de ona karşılık verdi. Engellemeye çalıştım ama başaramadım. Köpeği bulup bakımını üstlendikten sonra geri bıraktım dediği belirtildi. DHA

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