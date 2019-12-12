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Sokak köpeklerini zehirli iğneyle öldürüldü
Sokak köpeklerini zehirli iğneyle öldürüldü
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sokak köpekleri zehirli iğneyle öldürüldü. Gece yarısı vatandaşlar tarafından bulunan köpeklerin vücutlarında iğnelerin hala durması dikkat çekti. Sokak köpeklerini zehirli iğneyle kimin öldürdüğü ise bilinmiyor.
İsmail AKDUMAN
Yaşam 12 Aralık 2019 - 15:34

Vezirköprü’de yaşanan korkunç olay vatandaşlar tarafından kameraya alındı. Son günlerde ilçe merkezinde zehirli iğneyle öldürülen sokak köpeklerine rastladıklarını dile getiren ilçe halkı yaşanan katliama tepki gösterdi.

ZEHİRLİ İĞNE ATIYORLAR

Son olarak dün akşam ilçesinin Mehmet Paşa Mahallesi 711. Sokakta zehirli iğneyle öldürülen köpeği bulan vatandaşlar, can çekişen köpeği kurtarmak için mücadele etti. Ancak başarılı olamayınca da sokak ortasından kaldırıp boş bir alana taşıdı. Ölen köpeğin vücudunda bulunan iğne ise dikkat çekti. Mahalle sakinleri yetkililerden köpeklerin kimler tarafından öldürüldüğünü bulmalarını istedi.

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