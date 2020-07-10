Sokak sanatçısı Wilfrid A hakkında tecavüz ve taciz suçlaması

Aralarında henüz 18 yaşını doldurmamış olanların da bulunduğu 30'a yakın kadın, Paris'in ünlü sokak sanatçısı Wilfrid A hakkında, tecavüz ve cinsel saldırı suçlaması ile savcılığa başvurdu... Bu haberin duyulması ardından ise, A'nın 'Aşk sokaklarda koşar' yazısı 'Tecavüzcü sokaklarda koşar' olarak değiştirildi...

İki gün önce, 30’a yakın kadın, Paris Cumhuriyet Savcılığı’na giderek, ‘Paris sokaklarını aşk yönetir’ sloganının sahibi graffiti sanatçısı Wilfrid A. hakkında tecavüz ve cinsel saldırıdan toplu suç duyurusunda bulundu. Sokak sanatçısı için soruşturma başlatıldı. Aralarından 12’si ‘Tecavüz’, 13’ü ise ‘Cinsel saldırı’ suçlaması ile şikayette bulunurken, olayların yaşandığı dönemde mağdurlardan bazılarının henüz 18’ini doldurmadığı da ortaya çıktı. Olayın duyulmasından sonra ise Wilfrid A.’nın Paris sokaklarına bıraktığı “Aşk sokaklarda koşar” yazılarının pek çoğu silinerek yerine “Tecavüzcü sokaklarda koşar” diye yazıldı.

