Sokak sanatçısı Wilfrid A hakkında tecavüz ve taciz suçlaması
İki gün önce, 30’a yakın kadın, Paris Cumhuriyet Savcılığı’na giderek, ‘Paris sokaklarını aşk yönetir’ sloganının sahibi graffiti sanatçısı Wilfrid A. hakkında tecavüz ve cinsel saldırıdan toplu suç duyurusunda bulundu. Sokak sanatçısı için soruşturma başlatıldı. Aralarından 12’si ‘Tecavüz’, 13’ü ise ‘Cinsel saldırı’ suçlaması ile şikayette bulunurken, olayların yaşandığı dönemde mağdurlardan bazılarının henüz 18’ini doldurmadığı da ortaya çıktı. Olayın duyulmasından sonra ise Wilfrid A.’nın Paris sokaklarına bıraktığı “Aşk sokaklarda koşar” yazılarının pek çoğu silinerek yerine “Tecavüzcü sokaklarda koşar” diye yazıldı.