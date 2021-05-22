Sokak sokak dolaşıp çöplerden ekmek topladılar

İlçede çay ocağı işleten ‘Ringo Kazım’ lakaplı Kazım Adıyaman, sokak hayvanlarına yiyecek sağlamak amacıyla çöpe atılan ekmekleri toplamaya başladı. Çöp konteynerlerini dolaşan Adıyaman, çöpe atılan ekmekleri aracının bagajına doldurup iş yerine götürdü. Kısa sürede 30 çuvaldan fazla ekmek toplayan Adıyaman, ilçede çok fazla israfın olduğu fark ederek vatandaşları bilinçlendirme amaçlı bir kısa filim projesi düşündü.

Alanya’da yaşayan tiyatro ve sinema oyuncusu Zeki Demir ile Sevda Altunsoy’dan destek isteyen Adıyaman, arkadaşlarıyla birlikte bir kısa film çekti. Normal zamanda da her sabah atılan ekmekleri toplayan ve sokak hayvanlarını besleyen Adıyaman, 20 dakika süren kısa filmde de yine aynı şekilde ekmekleri topladı. Ekmekleri kurutan Adıyaman, birkaç arkadaşıyla beraber kırsal alandaki bölgelerde sokak hayvanlarını besledi.

“10 GÜNDE 30 ÇUVAL EKMEK TOPLADIM”

Hem israfa hem de sokak hayvanlarının beslenmesine dikkat çekmek istediğini aktaran Adıyaman, “Ekmeklerin fazla atıldığını fark ettim. Ben de buna dikkat çekmek için sinemacı, tiyatrocu arkadaşlarımla görüştüm. Bu kampanyada bana destek verdiler. Ekmekleri aldık ormana götürdük, sular da koyduk. İnsanlara israfı önlemek için bunu gösterdik. ‘Siz atarsanız biz toplarız’ kampanyası yaptık. 10 günde 30 çuval ekmek topladım” dedi.

“YİYECEĞİNİZ KADAR EKMEK ALIN”

Başlatılan kampanyada israfa dikkat çekmek için kısa film çekimine destek olan Zeki Demir, “Kazım ağabey bir gün beni aradı, ‘Zeki Bey, bayram boyunca ekmek topladım. Çay ocağının önünde kuruttum bunları ne yapalım?’ dedi. Çuvallar dolusuydu. Daha önce de zaten ormanlara götürüp dağıtıyordu. ‘Bunu çekelim’ dedim. O da ‘Çekelim bir şeyler yapalım. İnsanların duyarlı olması lazım’ dedi ve bir kısa film yapmaya karar verdik. Güzel bir çalışma oldu. Tamamı amatörce gönüllülükle yapılan bir iş. Bir sosyal farkındalık projesi. İki ekmek yiyeceksek iki ekmek, üç ekmek yiyeceksek üç ekmek alalım. İnsanlar 5-10 ekmeği yollara, çöplerin yanına takıyor, yerlere düşüyor. Günah. Biz farkındalık oluşturmak, duyurmak, toplumu bilinçlendirmek için bu projeyi çektik. Lütfen yiyeceğiniz kadar ekmek alın. Aç, bulamayan, yoksul insanlar var” diye konuştu.

“O EKMEKLERİ GÖRÜNCE GÖZLERİM DOLDU”

Hazırlanan kısa film kurgu ve montajını üstlenen eski manken ve oyuncu Sevda Altunsoy da şunları söyledi:

“Buradaki amaç ekmek israfına ve sokak hayvanlarına değinmekti. Benim gözlerim doldu o ekmekleri görünce. Biz böyle yetişmedik. Bir ekmek kırıntısı yere düşse onu günah diye alırdık. Şu anda ise çöplerden poşet poşet ekmek topluyoruz. Eğer ekmeğiniz fazlaysa temiz poşete koyun, incitmeden bir komşunuza verin. Buzluğa atın, aylar sonra çıkarsanız oda ısısında yarım saat kalsa tazecik koymuş gibi bulursunuz. Bir çorbanın içerisine doğrayın kapınızın önüne bırakın.” (İHA)