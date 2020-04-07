Sokak sokak dolaştılar, 11 ton mama dağıttılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık üç haftadır corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Bodrumluların evlerine kapanmasının ardından Bodrum Belediyesi ve Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu ile sivil toplum örgütleri sokak hayvanları unutulmadı.

50 GÖNÜLLÜ MAMAM DAĞITTI

50'ye yakın gönüllü mahalle mahalle sokak sokak dolaşarak yaklaşık 11 bin kilo kuru mama dağıttı. Bodrum Belediyesi tarafından temin edilen 460 paket (6900 kg) köpek maması ile 282 paket (4230 kg) kedi maması gönüllüler tarafından sokak hayvanları için belirlenen odak noktalarına bırakılmaya başlandı.

‘DÜNYA SADECE BİZDEN İBARET DEĞİL'

Küresel pandemi nedeniyle vatandaşların evlerine kapandığını, restoran ve kafeterya gibi işletmelerin de kapanmasıyla can dostların sahipsiz kaldığını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Dünya sadece bizden ibaret değil. Biz sokak hayvanlarımız için de gönüllülerimizle birlikte sahadayız. Vatandaşlarımız evde kalmaya devam etsinler ancak bu zor günlerinde imkanı olanlar, kapı önlerine bir kap su ve mama bırakmayı da ihmal etmesinler. Çünkü dünya o can dostlarla güzel” açıklamasında bulundu.