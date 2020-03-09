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Sokakta bulduğu kediyi montuna sarıp veterinere götürdü
Sokakta bulduğu kediyi montuna sarıp veterinere götürdü
Kayseri’de 11 yaşındaki Ahmet Mert Yurdakul’un sokakta bulduğu kediyi montuna sarararak veterinere götürmesi, görenlerin içini ısıttı.
Yaşam 9 Mart 2020 - 11:06

Kayseri'de yaşayan 11 yaşındaki Ahmet Mert Yurdakul, sokakta oynarken kedi buldu.

Kucağına alarak kediyi evine götüren Yurdakul, kedinin yemek yemediğini anlayınca durumu babasına söyledi.

Fotoğraf: İHA

Tedavi ettirmek için kediyi veterinere götüren Ahmet'in kediyi montuna sarması görenlerin içini ısıttı.

Küçük yaştaki hayvan sevgisi ile takdir toplayan Ahmet, “Kediyi sokakta gezerken buldum. Kış olduğu için kıyamadım. Ailem de bana izin verdi. Evde beslemeye başladım. Hastalanınca da veterinere getirdim. Kediyi çok seviyorum” dedi. İHA