Sokakta bulunan feret heyecan yarattı
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gürece köyünde vatandaşlarca sokakta bulunan feret heyecan yarattı. Hayvanın ne olduğunu anlayamayan vatandaşlar Bodrum Belediyesi’ni arayarak barınak görevlilerine bilgi verdi.
Köye gelen belediye veteriner işleri görevlileri, sansargiller familyasından gelincik ve kokarcaya benzeyen feret türü sevimli hayvanı barınağa götürdü.
Evcil ve genellikle tavşan avlamada kullanılan feretin bölgeye nasıl geldiği konusu gizemini koruyor. Ferit adı verilen feretin bir süre gözetim altında tutulduktan sonra sahiplendirileceği belirtildi.