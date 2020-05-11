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Sokakta bulunan feret heyecan yarattı
Muğla Bodrum'da bir sokakta bulunan sansargiller familyasından feret görenlere büyük şaşkınlık yaşattı. Türkiye'de ender bulunan feretin oraya nasıl geldiği anlaşılamadı. Ferit adı verilen hayvan barınakta koruma altına alındı.
Yaşar ANTER
Yaşam 11 Mayıs 2020 - 11:39

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gürece köyünde vatandaşlarca sokakta bulunan feret heyecan yarattı. Hayvanın ne olduğunu anlayamayan vatandaşlar Bodrum Belediyesi’ni arayarak barınak görevlilerine bilgi verdi.

Sözcü

Köye gelen belediye veteriner işleri görevlileri, sansargiller familyasından gelincik ve kokarcaya benzeyen feret türü sevimli hayvanı barınağa götürdü.

Sözcü

FERET’E FERİT ADI VERİLDİ, SAHİPLENDİRİLECEK

Evcil ve genellikle tavşan avlamada kullanılan feretin bölgeye nasıl geldiği konusu gizemini koruyor. Ferit adı verilen feretin bir süre gözetim altında tutulduktan sonra sahiplendirileceği belirtildi.

Son güncelleme: 12:02 - 11.05.2020
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