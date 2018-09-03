Sokakta gezdirdiği kuşuyla para kazanıyor

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Talas’ın Kiçiköy Mahallesi’nde oturan Züleyha Yaman, 7 yıl önce satın aldığı muhabbet kuşunun ardından çok sayıda kuş beslemeye başladı. ‘Osmanlı Sokağı’ olarak bilinen Ali Saip Paşa’da kuşlarını kafese koymadan, başının üstünde gezdiren Yaman, ‘Kuşla fotoğraf çektirmek 1 TL, kuşu sevmek 1 TL, kuşa dokunmak 1 TL, kuş hakkında soru sormak 1 TL’ yazılı tabelayı da yanında bulunduruyor. Kuşlarının kafeste olmamasına rağmen kaçmadığını belirten Yaman, kuşlarla ilgili soru soran, fotoğraf çektiren ve hayvanlarını sevenlerden 1 lira alıyor.

“7 YILDIR KAFAMDA GEZDİRİYORUM”

Sokakta kendisini görenlerin şaşırdığını anlatan Züleyha Yaman, “7 yıl önce sarı renkli muhabbet kuşu aldım. Onun dışarıda kaçmadığını görünce alışkanlık oldu. Kuşlarıma bir şey oldukça, hep yenilerini aldım. Hepsini eğittim. 7 yıldır kuşlarımı kafamın üzerinde gezdiriyorum. İlk çıkardığımda kaçıyorlardı. Kafasını severek, oyalıyorum onları.

Bir süre sonra kendileri alışmış oluyor zaten, gitmiyorlar. Kuşlarımı omuzumda ve kafamda gezdiriyorum. Onlar hiçbir zaman kaçmıyor. Bazen bizi tramvaya ya da otobüse almıyorlar. Kuşum kaçmıyor ve kimseye zararı yok” diye konuştu.

“KİMSEYE ZARARI YOK”

Kazandığı parayı kuşlarının tedavisinde harcadığını dile getiren Züleyha Yaman, “Evde bir kuş var, onun kanadı kırık. Onu tedavi ettirebilmek için bu şekilde çalışarak, para kazanmaya çalışıyorum. Tahminen 500 TL civarında para kazanmam gerekiyor” diye konuştu. İnsanların bu durumu garipsediğini söyleyen Yaman, “Kuşlarımı omuzumda ve kafamda gezdiriyorum. Onlar hiçbir zaman kaçmıyor. Bazen bizi tramvaya ya da otobüse almıyorlar. Kuşum kaçmıyor ve kimseye zararı yok” dedi. DHA