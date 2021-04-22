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Sokakta kaldı, semt pazarında yatıp kalkıyor

Bursa'da evsiz kadın, semt pazarında yatıp kalkıyor. Soğuk ve yağmurlu havada yere serdiği karton üzerinde geceleyen kadın, "Kimseden bir beklentim yok" diyor

Güncellenme: 12:27, 22/04/2021
Hayat HaberleriYaşam
Sokakta kaldı, semt pazarında yatıp kalkıyor

Bursa'da evsiz bir kadın, semt pazarlarında geceliyor. Çarşamba Pazarı’nda yere serdiği kartonun üzerinde battaniyesiyle sabahlayan 43 yaşındaki H.Ö.'nün yaşadığı sıkıntılara rağmen, “Allah sevdiği kuluna çektirirmiş, kimseden beklentim yok. Çok şükür böyle yaşamaktan mutluyum” demesi izleyenleri duygulandırdı.

Gece 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Kapalı Semt Pazarı'nda bir kadını yerde battaniyeye sarılmış halde gören gazeteciler, kendisine yardım etmek istedi.

HAYATA TUTUNMA ÇABASI 

Soğuk ve yağmurlu gecede gazetecilerden sadece bir bardak sıcak çay isteğinde bulunan evsiz kadının hayata tutunma çabası görenlere duygu dolu anlar yaşattı. 43 yaşında olduğunu söyleyen çaresiz kadın, 'Allah sevdiği kuluna çektirirmiş. Kimseden bir beklentim yok” dedi.

Gazetecilerin çay ikram ettiği H.Ö. yardım isteğini de kibarca reddederek, “Çok şükür böyle yaşamaktan mutluyum” ifadelerini kullandı.

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