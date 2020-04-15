Sokakta yaşayan canlara “gönülden” destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin corona virüsü salgınının ekonomik ve sosyal etkilerine karşı başlattığı “BizVarız” kampanyası gönüllülerin desteğiyle büyüyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in “ Gücünüz varsa ekonomik olarak destek olun, enerjiniz varsa emeğinizle bu dayanışmaya katılın” çağrısına yanıt veren gönüllüler, bu kez sokakta yaşayan hayvanlara mama ve yem dağıttı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarına destek veren gönüllüler, Konak Meydanı'ndaki güvercinleri besledi, ardından Menemen ilçesine geçerek sokakta yaşayan hayvanlara kuru mama dağıttı.

GÖNÜLLÜLERDEN DESTEK ÇAĞRISI

“BizVarız” kampanyasında gönüllü olduğunu belirten 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Jiyan Yalçın, “Sokakta yaşayan canlıların aç kalmaması için onlara mama ve yem dağıtıyoruz. Bu süreci hep birlikte dayanışma ile atlatacağımıza inanı yorum. Bu yüzden de gönüllü olarak destek vermeye devam edeceğim” dedi. Dayanışma gönüllüsü Faik Öztürk ise, “Bu işi gönülden, severek yapıyorum. Bu zor günlerde elinden gelen herkesi de dayanışmaya katkı vermeye çağırıyorum” diye konuştu.

Corona virüsü salgını nedeniyle sokaklarda insan yoğunluğunun azalması yüzünden aç kalan kedi, köpek ve kuşların beslenmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi, gönüllülerin de desteğiyle 30 ilçede günde 750 kilo kuru mama ve 10 kilo kuş yemi dağıtıyor.