Solucan otunun faydaları nelerdir? Solucan otu neye iyi gelir?

Solucan otu (Tanacetum vulgare) 60-150 cm. boylanabilen, çok yıllık dayanıklı otsu bitkidir. Hafif hoş kokulu ve tadı acı, hardal sarısı çiçekleri yaz başından sonbaharın başına kadar sık salkımlar oluşturarak açar. Türkiye'nin hemen her bölgesinde görmek mümkündür. Solucan otu, antik kültürlerde çürümeyi engellediği düşünüldüğü için ve antiseptik özelliklerinden dolayı mumyalama işinde kullanılmıştır. Peki, solucan otunun faydaları nelerdir? Merak edilenler haberimizde..

Solucan otunun topraküstü kesimleri uçucu yağ, acı glikozitler, laktonlar, flavonitler ve tanen içerir. Yaprakları potasyum yönünden zengindir. Mide ve bağırsak ülserleri, bazı safra kesesi koşulları, migren, sinir ağrısı, eklem ağrısı gibi sindirim sistemi problemlerinde kullanılan solucan otunun sağlık açısından faydalarına gelin daha yakından bakalım… Solucan otunun faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

SOLUCAN OTUNUN FAYDALARI

Solucan otunun sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Sindirim sistemi rahatsızlıklarını giderir

Mide ve bağırsak ülserleri, bazı safra kesesi koşulları, gaz, şişkinlik, karın ağrısı, mide spazmları ve iştahsızlığı içeren sindirim sistemi problemlerinde yarar sağlar.

Ağrılı durumlarda etkili

Migren, sinir ağrısı (nevralji), eklem ağrısı (romatizma) ve siyatik dahil olmak üzere ağrılı durumlar için kullanılır.

Kalp rahatsızlıklarında kullanılır

Hızlı kalp atışı (çarpıntı) ve konjestif kalp yetmezliğinden kaynaklanan sıvı tutma dahil kalp rahatsızlıkları için kullanılır.

Adet görmeye yardımcı

Bazı kadınlar adet görmeye başlamak için solucan otu kullanırlar. Solucan otu ayrıca çocuklarda yuvarlak solucan ve diş solucanı enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır.

Tüberküloz

Epileptik nöbet, soğuk algınlığı, ateş, histeri, gut, böbrek problemleri ve tüberküloz (verem) tedavisinde yardımcıdır.

Bakterileri öldürür

Bitleri ve bakterileri öldürmek için kullanılır.

Sinirleri sakinleştirir

Terlemeyi teşvik eder. Sinirleri sakinleştir; ve bir antioksidan, tonik ve uyarıcı olarak işlev görür.

Çeşitli cilt koşullarını tedavi eder

Uyuz, kaşıntı, çürükler, yaralar, burkulmalar, şişme, çiller, iltihaplanma, vajinal akıntı, güneş yanığı, diş ağrısı ve tümör gibi durumlarda doğrudan uygulanarak fayda sağlar. Ayrıca cilde sürüldüğünde böcek kovucu olarak etki yapar.

ÖNEMLİ NOT: Hamile kadınların kullanması sakıncalıdır. Ayrıca zehirli bir bitki olması nedeni ile çocukların ve yaşlıların bu bitkiyi tüketmemesi gerekir.