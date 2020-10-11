Soma benim için büyük dramdı

Soma benim için büyük dramdı

Cumhuriyet tarihinin en büyük maden kazasında 301 arkadaşını kaybeden Sefa Köken, o kara günü hâlâ unutamadığını söyledi.

Sefa Köken (36). Türkiye bu ismi 13 Mayıs 2014'te Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği faciadan sonra yaptığı açıklamalarla duydu. Yıllarca maden ocaklarında yaşanan olumsuzlukları dile getirdi. Gözaltına alındı, yargılandı. Maden ocaklarında iş bulamadığı için doğup-büyüdüğü İzmir Kınık'ta çiftçilik yapan Sefa Köken yaşadıklarını Sözcü HaftaSonu'na anlattı:

KAPATIYORDUK

“Soma'daki İmbat Madencilik'te 8 yıl çalıştım. Göçükte bir madenci arkadaşımız öldü. Gerçekleri anlatınca şirket işten attı. Tazminat vermediler. İzmir Aliağa'da gemi dökümde işe girdim. Annem istemeyince ayrıldım. Sonra Soma'daki maceram başladı. Madende emniyet grubunun içindeydim. Gaz ölçüm cihazları uyarı veriyordu, yangınlar çıkıyordu. Tehlikeli bir durumun olduğunu biliyorduk.

Yaşanan tehlikeleri ilettiğimde ‘Sakın dışarıda ağzınızı açmayın. İşe girmek isteyen birçok işçi var' diyorlardı. Bu şekilde susturuyorlardı. Madeni denetlemeye gelenler zaten şirketten maaş alan kişilerdi. Tehlikeli bölgeleri denetleme günü kapatıyorduk. Facianın olduğu gün eşim doğum yapmıştı. Hastanedeydim. Çocuğumun dünyaya gelmesi sayesinde o faciadan kurtulduk. O gün izinli olmama rağmen maden ocağına döndüm. 4 gün boyunca maden ocağında arkadaşlarımızın cenazesini çıkardım. 280 arkadaşımın cenazesini diğer madencilerle birlikte çıkardım.”

TARLA KİRALADI

“Hayatımda bir tane cenaze gördüğümde korkan bir insandım. Fakat o maden ocağına indiğimde korkularım geri planda kalıyordu. Kimi zaman bazı arkadaşlarımızın cansız bedenlerinin üzerine basarak yaralı arkadaşlarımızı kurtarmaya gayret gösterdik. Benim için büyük bir dramdı.

Yaşanan olayları anlattığım için yine işten atıldım. Kınık'a geri dönerek çiftçilik yapmaya başladım. Bir tarla kiraladım. Domates, biber ve mısır ekmeye başladım. Banka kredisiyle aldığım traktörümü bu sene satmak zorunda kaldım. Madende kazanamadım, şimdi çiftçilikte de kazanamıyorum. Bergama'da günlük yevmiye ile pamuk topluyorum.”

GÖZALTINA ALINDI iKi YIL YARGILANDI

Sefa Köken işe alınmadığı için maden ocağının önünde arkadaşlarıyla çadır kurup 52 gün eylem yaptı. Ardından TBMM'ye gitti. Ama yine işe giremedi. Üstelik kamu davası açıldı. Sabaha karşı evi basıldı, gözaltına alındı. 2 yıl sonra beraat etti. Soma'daki ‘Madenci Şehitliği'nde eylem yapmak isteyen Köken şöyle konuştu: “Şehitlikte ‘302'nci Mezar' diyerek kendi mezarımı kazmak istedim, jandarma engelledi. İkinci sınıf insan muamelesi gördük.”