Bu işi yapanlar ayda 5-6 bin lira kazanıyor

Köpek sahibi olmak ya da beslemek kolay gibi gelse de kazın ayağı hiç de öyle değil... Köpeklerin dışarıda vakit geçirmeleri, koşup oynayarak enerji harcamaları şart. Yoğun çalışan köpek sahipleri ise bu ihtiyaca köpeklerini gezdirecek birilerini bularak cevap veriyor. Köpek gezdirenlerin ise aylık geliri 5-6 bin lirayı buluyor.

Bostancı'da köpek gezdirerek hayatını kazanan Onur Karavılkov, köpeklerin bir şekilde enerjisini atıp rahatlaması gerektiğini, enerjisini atamayan köpeklerin davranış problemleri yaşayarak halı, kitap parçaladığını ve depresyona girdiğini belirtiyor.

Dört yıldır köpek gezdiren Karavılkov, “Bu işe de ‘Doğru bilgiye nasıl ulaşabilirim? Bu işin mantığı nedir? Hayvanların özü nedir?’ sorularını sorarak başladım. Kendimi geliştirdim. Bu işte iyi olduğumu görünce grafik tasarımcılığını bıraktım. Bu işi yapmaya başladım” dedi.

İlk dönemlerde zorlandığnı anlatan Karavılkov, “Çok fazla yürümek zorundasınız. Köpek dolaştırmanın mantığı köpeğin enerjisini boşaltmasını sağlamak. Köpek arkadaşımı alıyorum, 1-2 saat gezdiriyorum, tabii siz de yürüyorsunuz. O yorulunca siz de yoruluyorsunuz. Ancak şu an 100'e yakın müşterim var” ifadelerini kullandı.

AYLIK KAZANCIM 5-6 BİN LİRA

Günümüzde bir meslek halini alan köpek gezdiriciliği, önemli de bir gelir kapısı oldu. Köpekleri seven her insanın bu işi rahatlıkla yapabileceğini belirten Hikmet Kaya, “Köpekleri gezdirmekte herhangi bir zorluk yaşamıyorum” dedi.

Köpekleri sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez ve toplam dört saat gezdirdiğini anlatan Kaya, “Belirli bir ücretimiz yok. Çalışma şartlarımıza göre aylık 5-6 bin lira kazanıyoruz. Bunun dışında başka bir iş yapmıyoruz. Sadece köpekleri gezdiriyoruz” şeklinde konuştu.

3 ARKADAŞ 35 KÖPEĞİ GEZDİRİYOR

Beş aydır köpek gezdirdiğini anlatan Türkmenistan uyruklu Beyken Emir Pulum ise, “Aylık ortalama 3 bin lira kazanıyorum. İki yıl önce Türkiye'ye geldim. Köpekleri çok seviyorum, o yüzden bu işi yapıyorum. Sabah ve akşam ikişer saat köpekleri gezdiriyorum, sonra da tek tek hepsini evlerine bırakıyorum. Şu an 3 arkadaşız ve 35 köpeği gezdiriyoruz” dedi.

ARKADAŞ YÖNLENDİRMESİYLE BAŞLAMIŞ

Gamze Pekçeçınar ise dört yıldır faal olarak bu mesleği yaptığını ve geçimini bu şekilde sağladığını dile getirdi.

Pekçeçınar, “Hayvanları çok seviyorum. Kendi köpeklerim de var. Filmlerde köpek gezdirenleri görürdüm, ‘Ne güzel iş’ derdim. Kedi köpek oteli olan bir arkadaşım bana yönlendirdi, bu şekilde başladım. Köpeklerin ihtiyaçlarını, psikolojilerini iyi biliyorum” ifadelerini kullandı.

Pekçeçınar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yoğun çalışanlar vakit ayıramıyor. Vakitleri olmadığı için bizimle iletişime geçiyorlar. Çok seviyor, beslemek istiyor ama vakit ayıramıyor, ya da kimisi üşeniyor. Ben alıyorum gezdiriyorum, tuvalet ihtiyaçlarını gideriyorum. O sırada da sosyalleşiyorlar. DHA