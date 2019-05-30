SON DAKİKA! Dorock XL’da personele şiddet uygulayan kişi gözaltında

Beşiktaş’ta bir konser esnasında Dorock XL çalışanlarına saldıran 'Meydan Beşiktaş' isimli etkinlik alanının sahibi Şahin Şeker ikinci kez gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan Şahin ifadesinde, “Psikolojik olarak sıkıntılıydım. Olay günü kendimi kaybettim. Bir anlık bir durumdu” dedi.

Beşiktaş’taki ‘Meydan Beşiktaş’ isimli etkinlik alanının sahibi Şahin Şeker, 10 Nisan Günü Dorock XL çalışanlarına saldırdığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Şahin Şeker, 10 Nisan’da olayın hemen ardından gözaltına alındıktan kısa süre sonra serbest bırakılmıştı. Görüntülerin infial yaratması üzerine sabah saatlerinde ikinci kez gözaltına alınan Şahin Şeker Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Emniyette sorguya alınan Şeker ifadesinde “Psikolojik olarak sıkıntılıydım. Biraz da rahatsızlığım vardı. Olay günü kendimi kaybettim. Bir anlık bir durumdu” dediği öne sürüldü.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri süren Şahin Şeker bugün saat 14:00'da adliyeye sevk edilecek.

DOROCK XL’DAN AÇIKLAMA…

Haberlere konu olan arkadaşımız Gaye Akıl, Dorock XL'da 5 yıldır yürüttüğü görevine halen devam etmektedir. Darp olayını gerçekleştiren Şahin Şeker Beşiktaş Dorock XL markasının değil, sadece markanın bulunduğu Meydan Beşiktaş ve otopark alanının mülk sahibidir. Gaye Akıl'ın maruz kaldığı çirkin şiddet olayının gerçekleştiği gece markamızı Meydan Beşiktaş projesinin içerisinden tamamen çekmiş bulunmaktayız. Personelimizin hukuksal süreçte her konuda yanındayız. Olayla ilgili hukuki süreç de şirket avukatımız Çağdaş Çelik tarafından yürütülmektedir.