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Son dakika… Hollywood’un ünlü ismi Luke Perry hayatını kaybetti
Son dakika… Hollywood’un ünlü ismi Luke Perry hayatını kaybetti
Amerikalı aktör Luke Perry, 52 yaşında hayatını kaybetti. Beverly Hills 90210 dizisiyle tanınan Luke Perry geçen hafta felç geçirmişti
Yaşam 4 Mart 2019 - 21:28

Perry, Beverly Hills 90210 ve Riverdale dizilerinde oynamıştı. Amerikalı aktör geçen hafta felç geçirmişti. Luke Perry, Riverdale dizinin çekimleri için bulunduğu Los Angeles’ta Çarşamba günü hastaneye kaldırılmıştı.

Perry’nin menajeri Arnold Robinson yazılı açıklamasında, Luke Perry’ye hastanede bulunduğu sürece tüm dünyadan gönderilen destek mesajları ve dualar için teşekkür ettiğini söyledi.

Luke Perry, en son Riverdale dizisinde rol almıştı.

Son güncelleme: 21:52 - 04.03.2019
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