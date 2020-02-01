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Son dakika… Ömercik filmiyle tanınan Ömer Dönmez hayatını kaybetti!
Son dakika… Ömercik filmiyle tanınan Ömer Dönmez hayatını kaybetti!
Ömercik filmiyle tanınan Ömer Dönmez'in yeğeni Tolga Acar sosyal medyadan yaptığı açıklamayla acı haberi duyurdu.
Yaşam 1 Şubat 2020 - 21:50

Dönmez paylaşımında, ‘Dayım Ömer Dönmez’i (Ömercik) kaybettik. Cenaze öğlen namazına müteakip Üsküdar Selimiye Camii’nden kalkacaktır. Allah rahmet eylesin’ ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 21:51 - 01.02.2020
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