Son dakika… Ömercik filmiyle tanınan Ömer Dönmez hayatını kaybetti!

Dönmez paylaşımında, &#8216;Dayım Ömer Dönmez&#8217;i (Ömercik) kaybettik. Cenaze öğlen namazına müteakip Üsküdar Selimiye Camii&#8217;nden kalkacaktır. Allah rahmet eylesin&#8217; ifadelerini kullandı.. İLGİLİ HABERStar Wars hayranlarını üzen haber! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/son-dakika-omercik-filmiyle-taninan-omer-donmez-hayatini-kaybetti","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/son-dakika-omercik-filmiyle-taninan-omer-donmez-hayatini-kaybetti","pageType":"yazi","pageIdentifier":5601815,"pageCategory1":"hayat","pageCategory2":"yasam-haberleri","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; u00d6mercik filmiyle tanu0131nan u00d6mer Du00f6nmez hayatu0131nu0131 kaybetti!"});aip('newsArticle', {"identifier":5601815,"url":"https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/son-dakika-omercik-filmiyle-taninan-omer-donmez-hayatini-kaybetti/","headline":"Son dakika&#8230; u00d6mercik filmiyle tanu0131nan u00d6mer Du00f6nmez hayatu0131nu0131 kaybetti!","articleBody":"","articleSection":"yasam-haberleri","keywords":"["Haber","oyuncu","sinema","son dakika","Star Wars","\\u00dcsk\\u00fcdar"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"adilcan","dateCreated":1580583001,"datePublished":1580583001,"dateModified":1580583069,"info":"{"seo_news":"false"}"});