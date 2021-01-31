Son dakika… Prof. Dr. Şadan Gökovalı hayatını kaybetti

Muhabir, yazar, akademisyen Şadan Gökovalı İzmirli gazetecilerin hocasıydı. Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaç’ın manevi oğluydu. Halikarnas Balıkçısı’nın ölümünden sonra eserlerini yaşatan kişiydi. Gökovalı Ege Bölgesi’nin tarihi üzerine kitaplar yazmış, turizm alanında akademik çalışmalar yapmıştı.

Geçtiğimiz hafta kalp çarpıntısı ve halsizlik şikayeti ile Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Gökovalı bugün saat 14:00’te hayata veda etti. Gökovalı, 2 Şubat Salı günü saat 10:30’da İzmir Alsancak’taki Prof. Dr. Şadan Gökovalı Sokağı’nda (1394 sokak) yapılacak törenin ardından, Muğla Akyaka’da toprağa verilecek.

KİMDİR?

Prof. Dr. Şadan Gökovalı 1939’da Muğla Gökova’da doğdu. İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. 1959' da İzmir'de yayınlanan Ege Ekspres’te gazeteciliğe başladı. 1965’te “Yılın Gazetecisi” seçildi.

Turizm üzerine yüksek lisans ve doktora yaptı. İletişim Bilimleri dalında doçent oldu. TRT ve bazı yayın organlarında muhabir ve yapımcı olarak çalıştı. 1980'den sonra Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu ile Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1993'te Ege Üniversitesi Çeşme Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi ve idareci olarak hizmet vermeye başladı. Akademik kariyer olarak 1979’da üniversite doktoru, 1994’te doçent ve profesör unvanlarını aldı. Son yıllarında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde öğretim üyeliğine devam etti.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye İletişim Vakfı, İzmir Turist Rehberleri Odası onursal üyesiydi.

Birçoğu turistik yerler hakkında olmak üzere 20’den fazla kitabı çeşitli dillerde yayımlandı. 2013 yılında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi arka tarafında bir açık hava tiyatrosuna adı verilmiştir.

İzmir’in Alsancak Mahallesi’nde yaşadığı evin sokağına adı verilmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi sokak başına yerleştirilmek üzere büstünü yaptırmıştı, pandemi süreci geçtikten sonra törenle yerine konulması kararlaştırılmıştı.