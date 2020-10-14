Son dakika… Ünlü oyuncu Conchata Ferrell hayatını kaybetti

ABD’de Two and a Half Men dizisindeki Berta rolüyle hafızalara kazınan Conchata Ferrell, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu.

8 Ağustos’ta hakkında öldüğüne dair iddiaların ortaya atıldığı Ferrell’ın, California’da Sherman Oaks Hastanesi’nde 12 Ekim’de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ferrell’ın kalp krizine bağlı komplikasyonlar sonucu öldüğü belirtildi.

Ferrel’ın ölümü başta hayranları olmak üzere rol arkadaşlarını da derinden etkiledi. 12 sezon boyunca yayınlanan Two and a Half Men’de Ferrell’la birlikte rol alan Jon Cryer ve Charlie Sheen gibi isimler sosyal medyadan üzüntülerini paylaştı.

55 yaşındaki Cryer, “O çok güzel bir insandı. Sıcaklığı ve hassasiyeti gerçek güçleriydi. Neşe dolu kadını özleyeceğim için ağlıyorum. Two and a Half Men’deki ilk gününü hatırlıyorum. İkinci bölümü çekiyorduk ve onunla bir projede yer aldığım için çok şanslı hissediyordum. Onun hayranı olduğumu söylüyordum ama bana inanmayı reddediyordu” ifadelerini kullandı.

Dizinin yapım şirketi Warner Bros da, “Conchata Ferrell’ın kaybından dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Berta rolüyle uzun yıllar boyunca herkesi güldürdü, şüphesiz ki bu sonsuza kadar yaşayacak” açıklamasında bulundu.

Kariyerine Broadway yapımlarında rol alarak başlayan Ferrell, “Network”, “Heartland”, “Mystic Pizza”, “True Romance”, “Erin Brockovich”,“Edward Scissorhands” ve “Krampus” gibi filmlerde de rol aldı.