Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Son dakika… Ünlü oyuncu Conchata Ferrell hayatını kaybetti
Son dakika… Ünlü oyuncu Conchata Ferrell hayatını kaybetti
ABD'li ünlü oyuncu Conchata Ferrell, 77 yaşında kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Sozcu.com.tr
Yaşam 14 Ekim 2020 - 08:20

ABD’de Two and a Half Men dizisindeki Berta rolüyle hafızalara kazınan Conchata Ferrell, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu.

8 Ağustos’ta hakkında öldüğüne dair iddiaların ortaya atıldığı Ferrell’ın, California’da Sherman Oaks Hastanesi’nde 12 Ekim’de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ferrell’ın kalp krizine bağlı komplikasyonlar sonucu öldüğü belirtildi.

Ferrel’ın ölümü başta hayranları olmak üzere rol arkadaşlarını da derinden etkiledi. 12 sezon boyunca yayınlanan Two and a Half Men’de Ferrell’la birlikte rol alan Jon Cryer ve Charlie Sheen gibi isimler sosyal medyadan üzüntülerini paylaştı.

Angus T. Jones, Conchata Ferrell ve Jon Cryer.

55 yaşındaki Cryer, “O çok güzel bir insandı. Sıcaklığı ve hassasiyeti gerçek güçleriydi. Neşe dolu kadını özleyeceğim için ağlıyorum. Two and a Half Men’deki ilk gününü hatırlıyorum. İkinci bölümü çekiyorduk ve onunla bir projede yer aldığım için çok şanslı hissediyordum. Onun hayranı olduğumu söylüyordum ama bana inanmayı reddediyordu” ifadelerini kullandı.

Conchata Ferrell.

Dizinin yapım şirketi Warner Bros da, “Conchata Ferrell’ın kaybından dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Berta rolüyle uzun yıllar boyunca herkesi güldürdü, şüphesiz ki bu sonsuza kadar yaşayacak” açıklamasında bulundu.

Kariyerine Broadway yapımlarında rol alarak başlayan Ferrell, “Network”, “Heartland”, “Mystic Pizza”, “True Romance”, “Erin Brockovich”,“Edward Scissorhands” ve “Krampus” gibi filmlerde de rol aldı.

İlginizi ÇekebilirBatman İngiltere'yi karıştırdı! Herkese yasak 'Kara Şövalye'ye serbest!
Son güncelleme: 08:47 - 14.10.2020
Etiketler