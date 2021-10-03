Son mavi turlar

Pandemi, Ege Denizi’nde düzenlenen mavi yolculukları da etkiledi. Yabancı turist gelmeyince tekne sahipleri yerli turiste yöneldi. Bir haftalık turların fiyatı düştü.

Saygı ÖZTÜRK

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Mavi yolculuk için Ege'de son turlar düzenleniyor. Turların yolcularını ise daha çok yerli turistler oluşturuyor. Tüm dünyayı sarsan Covid-19 pandemisi turizm sektörünü ve bunun yanında Ege'nin eşsiz koylarını kapsayan mavi yolculukları da etkiledi. Yabancılara uygulanan fiyatın halen yarısının altında ücret alan tekne sahipleri, yerli turist için turlar düzenlemeye başladı. Tekne sahiplerine göre; gelecek yıl yabancıların gelmesi ile vatandaşlarımız, kolay kolay turlara katılamayacak.

KİM NEDEN GELİYOR?

Bir haftalık mavi turun fiyatı, teknelerin lüksüne göre 50 bin ila 80 bin TL arasında değişiyor. Günlüğü 6 bin Euro (Yaklaşık 60 bin TL) olan lüks guletler de var. Son iki yılını yerli turistlerle geçiren gulet sahipleri, gelecek yıllarda yabancıların gelmesi ile fiyatların bugünkünün 3-4 katı olacağını belirtti. Kaptan Evren Eren, mavi tura çıkanların tatil tercihleri ile ilgili izlenimini şöyle anlattı: “Mavi tura gelenlerin bir kısmı dinlenme bir kısmı ise eğlence ağırlıklı oluyor. Bunların yanı sıra kültür turları için özellikle yabancılar geliyor. Eğlence amaçlı gelenler İngiliz ve Avustralyalılar oluyor. Koylarda tekneler sıkışık olduğu için yüksek sesle müzik yasak. Buna da büyük ölçüde uyuluyor. Ekim ayı başlarından itibaren turlar çok azalıyor. Bizler de teknelerimizi karaya çekip gelecek yılın hazırlığı için bakımlarını yaptırıyoruz. Nisanda yeniden denizde buluşuyoruz.”

ÖRNEK UYGULAMA

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, koylara çöp konteynırları yerleştirmiş. Belediye, biriken çöpleri günlük olarak servis tekneleri ile topluyor. Böylece koyların temiz kalması sağlanıyor. Bu arada bazı vatandaşlar da koylarda temizlik çalışmalarına katılıyor ve yörenin temiz kalması için çaba gösteriyor.

Gulet sahiplerinin sorunu marinaların yetersizliği!

Konuştuğumuz birçok gulet sahibinin sıkıntısı ortak: Bölgedeki marinaların yetersizliği ve özel marinaların da fiyatlarının yüksek olması. Gulet sahipleri ayrıca teknelerin bakıma alınmak için çıkarıldığı çekek yerlerinin yetersizliğinden şikayetçiler.

Konuştuğumuz kaptanlar, amatör ehliyetle denize çıkanların da ticari faaliyet gösterdiğini belirtip şöyle dedi: “Biz ticari amaçla çalışıp kazançlarımızı vergilendiriyoruz. Onlar denizcilik örf, adet ve geleneklerine uymadan, üstelik vergi de ödemeden ticari faaliyette bulunuyor. Yetkilere çağrı yapıyoruz. Bu durum önlenmeli.”