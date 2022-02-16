Son üç ayda dört kere görüldü: Havyarı 2 milyon lira

Dünyada sayılı denizlerde yaşayan Sibirya Mersin balığı, Elazığ'daki Karakaya Baraj Gölü'nde son 3 ayda 4 kere ağlara takıldı. Havyarı 2 milyon lira olan balık için uzmanlar, "Kızıldeniz'den girip bir sürü barajı geçip de bu iç sularımızda görülmesi normal bir durum değil" diyor.

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Elazığ’da Karakaya Baraj Gölü’nde balık avlamaya çalışan bir balıkçının ağına, Sibirya Mersin balığı takıldı.

Ağı çekerken gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşıran balıkçı, bölgede ilk defa bu türden bir balık gördüğünü söyledi.

Balıkçı daha sonra balığı tekrar suya bıraktı.



“NORMAL DEĞİL”

Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. İbrahim Akın Temizer, “Bu balıklar tuzlu sulardan tatlı sulara göç eden balıklardır. Bu balıklar genellikle denizlerden yumurtalarını bırakmak için iç sulara geçiyor. Kızıldeniz’den girip bir sürü barajı geçip de iç sularımızda görülmesi normal bir durum değil. Dünyada sayılı denizlerde yaşayan bu balıkların baraj gölüne yumurtaları bırakmaları halinde havyar üretimine katkı sağlayabilir. Bu balığın havyarı 2 milyon liraya kadar çıkabiliyor” dedi. (İHA)

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