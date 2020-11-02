Sopalı avokado nöbeti

Türkiye’de avokado üretiminin yüzde 80’ini karşılayan Alanya’da üreticilerin başı hırsızlarla dertte. Özellikle son dönemde sık sık üreticilerin bahçesine giren ve çok sayıda avokadoyu çalan hırsızlar, hem üreticiye hem tüketiciye zarar veriyor. Üreticiler hırsızlara bir çözüm bulamazken, ürünlerini onlardan korumak için erken hasat yapmak zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Tam olgunlaşmamış meyveyi piyasaya sürmek zorunda kalan üreticiler, tüketicinin de bu durumdan çok şikayetçi olduğunu söylüyor. Sadece Tosmur Mahallesi Hapıllar Sokak’ta 1000-1300 arası ağaç olduğunu ve toplamda 8 bin civarında avokadonun çalındığını söyleyen üreticiler zararlarının 40 bin TL’yi bulduğunu vurguladı.

Bahçelerine dadanan hırsızları nöbet tutarak, kameralarla, şikayetlerle yakaladıklarını anlatan üreticiler, hırsızların etkili bir ceza almamalarından da dert yandı. Bu durum nedeniyle çok mağdur olduklarını kaydeden üreticiler yetkililerden yardım istedi.

“5 BİN TL ZARARIM VAR”

Yıllardır çiftçilik yapan Alanyalı Hasan Aybak, bahçesinin etrafında tel olmadığı için hırsızların serbest kaldığını belirtirken, “Neymiş bahçe değilmiş. Burada herkesin bahçesi var. Tel çekmeye gerek yok, tel çeksek de kesip giriyorlar. 5 bin TL zararım var. Bütün mahalle böyle” dedi.

“ÇİFTÇİNİN GELİR KAYNAĞI BU”

Ailesinden kalan 40 dönüm alanda avokado üreten Mustafa Korkmaz ise şunları söyledi:

* Çiftçinin zaten bir geliri yok, buna da hırsızlar göz koydu. Bir an evvel bunların ceza almalarını ve önlemlerin alınmasını istiyoruz.

* Önlem olarak bahçede nöbet tutuyoruz, tel örgü çektik ama her şeye rağmen yine giriyorlar. Zararımız var. Zaten bir gelir kaynağı o, ona da hırsızlar el koyuyor.

* Kasım ayında toplanan Fuerte diye avokadomuz var. Şu anda millet hırsızlardan kaçırmak için erken hasat yapıyor.

* Tam gelişmemiş, olgunlaşmadan toplandığı için tüketici de isyan ediyor ama çiftçi hırsızlara karşı önlem alabilmek için mecbur erken toplamak zorunda kalıyor. (DHA)